Advogado de ameaçado por Zambelli após MP pedir condenação: 'Desumano'

Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo — ameaçado com uma arma pela deputada federal Carla Zambelli no período das eleições de 2022 —, classificou como desumano o pedido feito pelo Ministério Público para condenação do profissional pelos crimes de injúria e difamação em razão de ofensas que teria cometido contra a deputada. Bohus concedeu entrevista ao UOL News nesta quarta (15).

Me chama atenção é que novamente o Luan está sendo perseguido. Ele já foi perseguido por essa senhora e mais dois comparsas nesse trágico dia. O Luan até hoje sofre abalo emocional, tem diversas crises de ansiedade em decorrência desse fato, ou seja, tem consequências graves. E novamente o Luan é perseguido porque no exercício da sua profissão, ele profere algumas falas, mas não contra ela, mas numa forma que ele tem de pensar. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

É uma tremenda desumanidade contra o Luan. A defesa fica estarrecida com esse processo e principalmente com a conduta do Ministério Público, que em um primeiro momento tinha uma visão sobre os fatos, e depois me parece que mudou, não se sabe o porquê, mudou completamente a leitura do processo. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

O advogado explicou a ordem dos acontecimentos, além de falar da recusa do cliente em fazer proposta de acordo.

O Luan fez uma matéria e escreveu essas questões. A Carla Zambelli através de seu advogado propõe uma ação particular contra o Luan, e o Ministério Público ingressa em um primeiro momento sendo contrário ao prosseguimento desse processo. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

Inclusive, houve uma audiência, tentativa de conciliação. O Luan, evidentemente, recusou qualquer proposta de acordo com o MP ou Carla Zambelli, porque no entendimento ele não cometeu nenhum crime e no desenrolar do processo o MP concorda com a condenação do Luan, sendo que no momento anterior ele disse que sequer a conduta do Luan se enquadrava como crime. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

Benefícios dos governos federal e estadual são cumulativos, diz vice de Eduardo Leite (PSDB-RS)

Os benefícios anunciados pelos governos federal e estadual aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul são cumulativos, afirmou o vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (15).

O governo federal tem o benefício que é de R$ 5,1 mil [através do cartão do Bolsa Família], e nós temos outro benefício, estadual, chamado programa Volta Por Cima, de R$ 2,5 mil para quem é de pobreza e extrema pobreza, e R$ 2 mil para quem é de baixa renda. São cumulativos: se a família estiver apta a receber ambos benefícios, ela receberá. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

[Os dois do governo estadual] não são cumulativos: R$ 2,5 mil do 'Volta por Cima' são para aquelas famílias cadastradas no CadÚnico que são de pobreza ou extrema pobreza, em outras palavras, as pessoas que recebem Bolsa Família no Cartão Cidadão, o cartão social do governo do estado (...) e R$ 2 mil para famílias que recebem meio salário mínimo per capita, desde que cadastrados no CadÚnico, ou famílias até três salários, do dinheiro do pix [doações] no cartão da Caixa Econômica Federal. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: