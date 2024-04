CMPC assina acordo para avaliar nova fábrica de celulose de US$4 bi no RS

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) -A chilena CMPC assinou um acordo de intenções com o governo do Rio Grande do Sul para avaliar a instalação de uma fábrica de celulose de eucalipto que exigirá investimentos de 4 bilhões de dólares e será uma das maiores do Brasil, informou a companhia nesta segunda-feira.

O plano para a nova fábrica envolve uma capacidade para até 2,5 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, mais que dobrando a capacidade total da CMPC no Brasil, que hoje é de 2,4 milhões de toneladas. Segundo a empresa, há possibilidade de expansões adicionais.

O projeto prevê a instalação da fábrica em Barra do Ribeiro, a cerca de 35 quilômetros de distância do complexo industrial atual da CMPC em Guaíba (RS).

Se levada adiante, a fábrica será uma das maiores do país em capacidade de produção, praticamente a mesma da nova linha que a Suzano deverá colocar em operação no Mato Grosso do Sul em meados deste ano e que atualmente é considerada como a maior fábrica de celulose do mundo.

A CMPC informou que iniciou o processo de solicitação de permissões à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada ao governo do Rio Grande do Sul, para estudos técnicos e avaliações ambientais.

Segundo a empresa chilena, esses estudos serão necessários para a elaboração final do projeto, denominado Natureza, o qual, se obter todas as licenças e autorizações requeridas, será submetido para uma decisão pelo conselho de administração da CMPC até meados de 2026.

Além dos cerca de 4 bilhões de dólares para a nova unidade industrial, a CMPC também estima investir mais 420 milhões de dólares em obras de infraestrutura viária e 150 milhões para o desenvolvimento de um novo terminal portuário em Rio Grande (RS), além da ampliação do terminal atualmente em uso pela companhia.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)