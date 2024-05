Vereador do RS propõe derrubar árvores para evitar deslizamentos; vídeo

O vereador Sandro Fantinel (PL-RS) disse na terça-feira (14), em sessão na Câmara de Caxias do Sul, que vai propor uma lei que visa derrubar árvores e mata nativa no município para "evitar desastres".

O que aconteceu

Vereador diz que "peso das árvores" causa deslizamento. Sandro Fantinel afirmou que vai propor uma lei para retirada da vegetação "cinco metros para cada lado" das estradas principais de Caxias do Sul. "Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. O que é que vale? A vida humana", disse.

RS estaria sofrendo com desastre por "ter muito verde", diz vereador. Ele diz também que as leis ambientais são "extremas" no estado e atualmente impedem o desenvolvimento do estado.

Fantinel foi rebatido por colega. O vereador Rafael Bueno (PDT), formado em geografia, afirmou que Fantinel estaria "vendo muito vídeo de WhatsApp" e espalhando mentiras. "Como é que o senhor faz incentivo ao desmatamento?", questionou.

Ambientalista não vê medida de vereador como solução

"Retirando árvores, solo fica mais suscetível a erosão", explica engenheiro ambiental. Em entrevista ao UOL, Michael Becker defendeu que a proposta de Fantinel apenas causaria mais problemas ao acesso pelas estradas.

Árvores ajudam a segurar o solo em deslizamentos. Becker afirma que as árvores e a mata protegem e realizam a drenagem do solo, ajudando a evitar deslizamentos. "Enfraquecer a legislação ambiental é muita miopia", avaliou.

Calamidade no RS

149 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Há ainda 108 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil às 18h desta quarta-feira (15).

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há 538.126 desalojados e 76.580 pessoas em abrigos.