Novo Volkswagen T-Cross é lançado com design renovado; veja preços

Depois de cinco anos de mercado, a Volkswagen revelou o T-Cross reestilizado. O SUV compacto recebeu retoques de estilo externo e interno, mudanças necessárias que corrigiram alguns detalhes, além de itens extras de segurança.

Os valores foram mantidos em relação à linha anterior, da mesma maneira que as versões 200 TSI (R$ 142.990), Comfortline (R$ 160.990) e Highline (R$ 175.990).

Não houve alterações mecânicas, permanecendo em linha os motores 1.0 200 TSI e 1.4 250 TSI. O câmbio é sempre o automático de seis marchas.

Na dianteira, os faróis de LED de série são inteiramente novos, fazendo dupla com a grade com elementos redesenhando e para-choque dotado de molduras triangulares no lugar que antes ficavam os LEDs.

Imagem: Divulgação

Falando neles, a traseira recebeu lanternas ligadas por uma régua iluminada, mudança que solucionou o problema da antiga peça sem iluminação. As rodas também são novas em todas as versões.

A cabine agora ostenta um acabamento melhor do que o anterior. O painel passou a contar com uma faixa de material macio, algo que fazia falta também nas portas, que ganharam apliques de tecido nas dianteiras.

Os bancos exibem costuras pespontadas, enquanto o quadro de instrumentos permanece o mesmo - o que mudou foi a moldura da central multimidia de 10 polegadas.

No capítulo itens de série, a VW focou na ampliação do pacote de segurança, com controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres, alerta do uso dos cintos para todos e detector de fadiga.

Imagem: Divulgação

No entanto, a maioria dos itens está disponível apenas para a versão mais cara, a Highline, e, mesmo assim, como opcionais em um pacote que inclui equipamentos de direção semiautônoma e alertas, tais como alerta de ponto cego, assistente traseiro de saída de vaga, assistente de permanência em faixa, além dos pneus auto selantes.

Veja a seguir os detalhes de cada versão.

VW T-Cross 200 TSI - R$ 142.990

Faróis e lanternas de LED; novos revestimentos e aplique no painel; tecidos renovados; multimídia de 10" com moldura; quatro tomadas USB-C; frenagem de manobra; painel digital de 8"; ACC e frenagem de emergência com detector de pedestres; sensores traseiros; alerta de uso dos cintos; rodas de liga aro 16 e frenagem automática pós-colisão.

Opcionais: pacote Interactive de R$ 2.000 (rodas aro 17 diamantadas; câmera de ré; sensores de estacionamento dianteiros; retrovisores com função tilt-down - que baixa o espelho quando a ré é engatada).

VW T-Cross Comfortline 200 TSI - R$ 160.990

Imagem: Divulgação

Novas rodas aro 17; entrada e partida sem chave; painel digital de 10,25"; carregador de celular por indução; luzes ambiente; seletor de modo de condução; câmera de ré; sensores de estacionamento dianteiros e ar-condicionado digital automático.

Opcionais: Pacote Sky View de R$ 7.360 (teto solar panorâmico; espelho retrovisor interno eletrocrômico; sensor de chuva e duas luzes dianteiras de leitura). Pacote Design View de R$ 2.990 (revestimentos do banco parcialmente em couro e teto e colunas escurecidos por dentro)

VW T-Cross Highline 250 TSI - R$ 175.990

Imagem: Divulgação

Rack de teto na cor prata; revestimento parcial dos bancos em couro; retrovisor interno eletrocrômico; sensor de chuva e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Opcionais: Pacote bicolor de R$ 2.600 (rodas aro 17 escurecidas; teto, retrovisores e rack pretos; pneus auto selantes; nome da versão lateral, emblema e logo 250 TSI escuros). Pacote ADAS de R$ 3.490 (assistente ativo de permanência em faixa; assistente de estacionamento; detector de ponto cego e câmera multifuncional). Pacote Sky View de R$ 7.360 (teto solar panorâmico e duas luzes de leitura dianteiras).

