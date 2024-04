30 anos sem Ayrton Senna: ex-piloto deixou saudades pelo mundo

ROMA, 29 ABR (ANSA) - por Alessandro Castellani - O trágico acidente no circuito de Ímola, na Itália, que matou o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em 1994, fez o dia 1º de maio jamais ser esquecido pelos brasileiros.

Senna é um ídolo no país, mas também se transformou em um ícone global cujo mito perdura até mesmo nos pilotos da atual geração que não conseguiram admirar os feitos do tricampeão mundial, falecido durante o Grande Prêmio de San Marino, com apenas 34 anos.

O brasileiro é considerado uma divindade, pois basta ir ao cemitério do Morumbi, onde Senna está sepultado, para ver em sua lápide coberta de flores os vários depoimentos, orações e até mesmo pedidos de proteção deixados pelos visitantes.

Senna se tornou um sentimento muito cristalino na memória dos fãs, não apenas saudades, tanto que suas habilidades são analisadas incansavelmente por especialistas do mundo inteiro para entender qual era seu segredo dentro das pistas.

O ex-piloto serviu de inspiração para o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, que nunca escondeu seu amor pelo Brasil e por Senna. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, também lembrou que o brasileiro continuaria vencendo atualmente mesmo com a diferença dos carros de sua geração.

O Corinthians, time de coração do ex-piloto, foi convidado pelas autoridades de Ímola, na Itália, para recordar seu torcedor tão ilustre, a quem até dedicou uma camisa.

Outros entusiastas de Senna participaram do leilão para comprar o histórico Honda NSX que Ayrton usou para viajar nos períodos em que passou em Portugal. O valor inicial do esportivo japonês é de cerca de 580 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Inúmeros murais espalhados pelo mundo recordam o rosto de Senna, detentor de 41 vitórias e de três títulos mundiais. Uma sequência que poderia ter continuado sabe-se lá por quanto tempo, mas o destino decidiu diferente. Apesar de tudo, ele certamente continua conquistando o coração das pessoas. (ANSA).

