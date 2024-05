Minério de ferro sobe com notícias sobre estímulo imobiliário na China e menor estoque de aço

Por Amy Lv e Emily Chow

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, com as notícias de que as autoridades da China, principal mercado consumidor de minério, estão considerando a compra pelo governo de imóveis não vendidos, o que melhorou o sentimento dos investidores e as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,56%, a 881 iuanes (122,09 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 2,46%, a 116,5 dólares a tonelada.

A China está considerando um plano para que os governos locais de todo o país comprem milhões de imóveis não vendidos, informou a Bloomberg News na quarta-feira, citando fontes.

O distrito de Linan, na cidade de Hangzhou, no leste do país, emitiu um aviso na terça-feira informando que o governo local comprará novos apartamentos de incorporadoras privadas para aluguel público.

"Acreditamos que o pico de demanda deste ano durará da segunda metade de abril até o final de maio, sustentando os preços do minério", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS), com sede em Xangai.

"O dólar norte-americano mais fraco também está dando suporte. Mas as margens reduzidas do aço podem impedir que os preços aumentem significativamente."

A desestocagem mais rápida do que o esperado de produtos de aço nesta semana também reforçou o sentimento, disseram os analistas.

Os estoques totais dos cinco principais produtos siderúrgicos caíram quase 4% em relação à semana passada, atingindo o nível mais baixo em quatro meses, de 18,13 milhões de toneladas, em 16 de maio, segundo dados da consultoria Mysteel.

(Reportagem de Amy Lv e Emily Chow)