Imagens mostram que cão Joca chegou vivo em Fortaleza, após erro de aérea

Um vídeo exibido pelo Fantástico, da TV Globo, mostra o cachorro Joca ainda vivo em Fortaleza, para onde foi enviado por erro da companhia aérea. Já em um vídeo gravado em São Paulo, para onde Joca foi mandado de volta, o animal aparece morto.

O que aconteceu

O Fantástico mostrou neste domingo (28) imagens exclusivas de Joca em Fortaleza. O cachorro deveria embarcar em São Paulo com destino a Sinop (MT), mas foi enviado pela companhia aérea para a capital do Ceará.

Em Fortaleza, o cachorro foi filmado, vivo, dentro da caixa de transporte, em um local sob exposição do sol. Nas imagens, um homem interage com o animal. Há uma garrafa de água do lado de fora da caixa de transporte.

Outro vídeo gravado em Guarulhos, para onde Joca foi enviado de volta, mostra o animal já morto. O tutor do cachorro, João Fantazzini, aparece fazendo carinho no bicho, ainda trancado na caixa da companhia aérea onde foi transportado.

"Não tinha veterinário em Fortaleza para atestar que ele não estava apto para poder pegar outro voo", disse João para o Domingo Espetacular. "Ele saiu bem daqui".

Imagens gravadas quando Joca iniciou a viagem mostram que o animal estava dócil e sadio. Uma funcionária da companhia aérea lacra a caixa onde ele seria transportado. Diz que ele é "calminho" e, por fim, que ele será o último a embarcar por ter um lugar certo para ficar no porão da aeronave.

Nas entrevistas, João voltou a dizer que a caixa de transporte de Joca tinha diversas etiquetas: para Manaus, Sinop e Fortaleza. Também havia indicação, em etiqueta, de um cachorro de 13 quilos, além de tarja com o nome de "Kiara".

Não é um transporte de uma caixa que você envia. Eles têm que ter a responsabilidade igual a de alguém no avião. Por que não cuidaram dele? Por que não abriram a caixa e tiraram ele de dentro da caixa?

João Fantazzini, tutor de Joca, ao Domingo Espetacular

Eu vi ele morto. Eu lembro que passei a mão nele, estava molhado ainda. Vou lutar pelo Joca para que nenhum cachorro mais passe por isso.

Fantazzini, em entrevista ao Fantástico

Relembre o caso

Joca morreu na segunda (22), durante uma falha no transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia aérea Gol. Da raça golden retriever, ele deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto.

"Foram cinco anos assim: eu chegava em casa e ele ficava no mesmo lugar me esperando", disse João ao Domingo Espetacular. "Ele ficava olhando para porta", relembra.

O tutor também falou sobre o dia em que o cachorro morreu. "Na hora que pousei em Sinop [MT], e estava pegando as bagagens, o telefone tocou", disse.

Na ligação, um funcionário da companhia aérea avisou sobre o erro. Falou da chegada de Joca em Fortaleza. Disse que o soltariam um pouco, para andar e que deram água para o cachorro.

Manifestações pelo país

Tutores de animais e integrantes de ONGs fizeram manifestações em aeroportos do país neste domingo (28) em homenagem a Joca.

Eles levaram seus cães para as manifestações em saguões dos aeroportos. A maioria dos pets nos protestos era da mesma raça do cão Joca.

No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, se concentraram em frente ao guichê da Gol. Eles homenagearam Joca e pediram justiça. João, tutor do cão Joca, participou do ato.

Em Brasília, o ato ocorreu no aeroporto Juscelino Kubitschek. No aeroporto Santos Dumont, no Rio, os manifestantes gritavam por "justiça". Eles levavam faixas e cartazes com a frase: "Não somos bagagem. Somos o amor da vida de alguém". Houve protesto também em aeroportos de Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina.

Investigações

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que um inquérito foi instaurado e que a polícia "segue ouvindo os responsáveis pela logística". "E analisa imagens visando identificar o responsável pela morte do animal e elucidar os fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial".

Além da investigação policial, órgãos também abriram procedimentos sobre o caso. O Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac (Agência Nacional de Avião Civil) vão apurar os motivos que levaram à morte do cachorro.

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça, notificou a Gol para prestar esclarecimentos.

O que diz a Gol

Em nota, a Gol admitiu que houve "uma falha operacional" no transporte do animal e disse lamentar o ocorrido. A empresa também afirmou que o cão recebeu cuidados, mas, "infelizmente, logo após o pouso do voo em Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal".

Gol também disse que instaurou sindicância interna para apurar o caso. "A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação".