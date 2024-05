Câmara aprova projeto que cria Letra de Crédito do Desenvolvimento

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que cria a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) e outras taxas para remunerar esses títulos, informou a Agência Câmara de Notícias.

Os títulos serão emitidos por bancos estatais de desenvolvimento para o financiamento de projetos de infraestrutura, da indústria, de inovação e direcionados a micro, pequenas e médias empresas, acrescentou a agência.

A oposição chegou a apresentar um requerimento para retirar o projeto de pauta, mas não obteve votos suficientes para isso.

A votação do projeto era necessária porque ele trancava a pauta da Casa e, portanto, impedia a análise de outra proposta -- a que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por três anos e zera os juros do estoque da dívida para aliviar o caixa do Estado, devastado por fortes chuvas e enchentes.

(Reportagem Redação Brasília)