Com 2 de Vini Jr., Real Madrid goleia Alavés no Campeonato Espanhol

Mais uma vez comandado por Vinicius Jr. e Jude Bellingham, o Real Madrid comemorou seu 36º título do Campeonato Espanhol com uma goleada por 5 a 0 sobre o Alavés nesta terça-feira (14), no Santiago Bernabéu.

Sem tomar conhecimento do time basco, que já se salvou do rebaixamento, o Real abriu 3 a 0 no primeiro tempo com Bellingham (10'), que marcou seu 19º gol na temporada, Vini (27') e o uruguaio Federico Valverde (45'+1).

Na segunda etapa, o camisa 7 brasileiro fez o terceiro (70'), antes de o jovem turco Arda Guler, de 19 anos, fechar o placar na reta final (81').

O time do técnico Carlo Ancelotti, que já pensa na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, em Wembley, soma 93 pontos, 17 a mais que o vice-líder Barcelona, que visita o Almería na quinta-feira.

O terceiro colocado é o Girona, com 75 pontos, que perdeu a oportunidade de subir provisoriamente para a segunda posição com a derrota em casa para o Villarreal por 1 a 0.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Osasuna - Mallorca 1 - 1

Real Madrid - Alavés 5 - 0

Girona - Villarreal 0 - 1

- Quarta-feira:

(14h30) Sevilla - Cádiz

Rayo Vallecano - Granada

(17h00) Celta Vigo - Athletic Bilbao

Getafe - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(14h30) Las Palmas - Betis

(16h30) Almería - Barcelona

(17h00) Real Sociedad - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 93 36 29 6 1 83 22 61

2. Barcelona 76 35 23 7 5 72 43 29

3. Girona 75 36 23 6 7 75 45 30

4. Atlético de Madrid 70 35 22 4 9 64 39 25

5. Athletic Bilbao 62 35 17 11 7 57 35 22

6. Betis 55 35 14 13 8 46 41 5

7. Real Sociedad 54 35 14 12 9 48 37 11

8. Villarreal 51 36 14 9 13 60 60 0

9. Valencia 48 35 13 9 13 37 39 -2

10. Getafe 43 35 10 13 12 41 48 -7

11. Alavés 42 36 11 9 16 34 45 -11

12. Sevilla 41 35 10 11 14 47 49 -2

13. Osasuna 41 36 11 8 17 40 54 -14

14. Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44 -14

15. Mallorca 36 36 7 15 14 29 41 -12

16. Rayo Vallecano 35 35 7 14 14 27 43 -16

17. Celta Vigo 34 35 8 10 17 40 53 -13

18. Cádiz 29 35 5 14 16 24 49 -25

19. Granada 21 35 4 9 22 36 68 -32

20. Almería 17 35 2 11 22 35 70 -35

