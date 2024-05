Atlético-MG perde para Peñarol (2-0) no Grupo G da Libertadores

O Atlético-MG foi derrotado pelo Peñarol por 2 a 0 nesta terça-feira (12), em Montevidéu, pela quinta e penúltima rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo por Lucas Hernández (70') e Maximiliano Silvera (76').

Com o resultado, o Atlético se mantém na liderança da chave com 12 pontos, enquanto o Peñarol chega a 9 pontos e fica em boa posição para se classificar às oitavas de final, dependendo de um empate em casa na última rodada contra o Rosario Central.

A vaga pode inclusive sair na quinta-feira, caso o Rosario (4 pontos) não vença o Caracas (1 ponto) no jogo que fecha a quarta rodada.

- Domínio uruguaio -

O Atlético chegou a Montevidéu com a tranquilidade de já ter cumprido o seu dever, garantido nas oitavas desde a rodada passada.

Além disso, o 'Galo' era o único time desta edição da Libertadores que estava com 100% de aproveitamento.

Desde o início, o Peñarol tratou de não dar espaços à equipe brasileira e ditou o ritmo da partida.

Aos 10 minutos, a primeira oportunidade: uma falta cobrada com precisão e força por Fernández foi rebatida pelo goleiro Éverson e, no rebote Gastón Ramírez, perdeu grande chance de abrir o placar.

Seis minutos depois, quem desperdiçou foi o artilheiro argentino Leonardo Sequeira. Éverson voltou a salvar o Atlético.

Pressionado, o time brasileiro girava a bola de um lado para outro, mas sem encontrar espaços para atacar.

O primeiro lance de perigo do Atlético só saiu aos 23 minutos, em jogada de Hulk.

Aos 39, aproveitando desatenção da defesa uruguaia, Hulk recebeu na área, driblou o goleiro e bateu por cima do gol, mas a arbitragem já havia assinalado impedimento.

Perto do intervalo, Sequeira perdeu uma chance inacreditável depois de boa jogada coletiva armada pelo talentoso Gastón Ramírez.

- Bola parada decide -

No segundo tempo, o Atlético subiu suas linhas, com a entrada do chileno Eduardo Vargas para circular entre o meio-campo e o ataque.

O domínio passou a ser claramente do 'Galo'. Cansado, Ramírez foi substituído por Ignacio Sosa e o Peñarol perdeu seu principal homem de criação.

Mas Leo Fernández, campeão mundial Sub-20 com o Uruguai em 2023, brilhou com sua principal arma: a bola parada.

No minuto 70, Fernández cobrou falta no travessão, o brasileiro do Peñarol Leo Coelho brigou pelo rebote e Lucas Hernández mandou a bola para as redes.

O segundo saiu pouco depois em lance praticamente idêntico: Fernandez cobrou falta, Éverson espalmou e Silvera emendou de primeira para o gol (76').

Com dois gols de desvantagem, o Atlético não teve forças para tentar uma reação diante de um Peñarol que soube se fechar bem para segurar o resultado.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores - Grupo G - Quinta rodada

Peñarol (URU) - Atlético-MG (BRA) 2 - 0

Estádio: Estádio Campeón del Siglo (Montevidéu)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Gols:

Peñarol: Lucas Hernández (70'), Maximiliano Silvera (76')

Cartões amarelos:

Peñarol: Darias (58'), Sosa (60'), Milans (63')

Atlético-MG: Palma (35'), Paulinho (66'), Vargas (90'+1), Fuchs (90'+5)

Escalações:

Peñarol: Washington Aguerre - Pedro Milans, Leonardo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera - Leonardo Sequeira (Lucas Hernandez 46'), Damian Garcia (Sebastian Cristoforo 90'+3), Leonardo Fernandez (Angel Gonzalez 90'+2), Gastón Ramírez (cap) (Ignacio Sosa 57'), Eduardo Darias - Maximiliano Silvera (Nahuel Acosta 88'). Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-MG: Éverson - Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia, Jemerson (Alisson 58') - Renzo Saravia, Alan Franco (Eduardo Vargas 46'), Otávio (Igor Gomes 19'), Guilherme Arana - Hulk (cap), Paulinho, Matías Zaracho. Técnico: Gabriel Milito.

dg/gfe/cb

