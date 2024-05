União Brasil nega que Bivar volte à presidência, mas rejeita sua expulsão

A executiva da União Brasil rejeitou nesta terça-feira (14) a expulsão do deputado federal Luciano Bivar (PE).

O que aconteceu

O partido decidiu, porém, destituí-lo definitivamente da presidência, da qual estava afastado desde março. A decisão foi tomada pelos membros da Executiva Nacional do partido, após uma reunião virtual, na noite desta terça (14). Ele foi o primeiro presidente do partido, que surgiu da fusão entre o Democratas e o PSL, em 2021, mas não conseguiu se reeleger para a presidência da sigla.

Relatora do caso, a senadora Dorinha Seabra (TO) votou contra a expulsão. Ela defendeu o afastamento definitivo do cargo de presidente, para ela não existem provas que o incriminem pelos incêndios e nem pelas ameaças. "A qualquer momento, o partido pode voltar a deliberar sobre uma possível expulsão de Bivar, caso seja comprovado", afirmou.

Foram 16 votantes no total, todos da executiva do partido. A votação foi secreta e 3/5 votaram com o relator. Rose Modesto, pré-candidata pelo União Brasil à prefeitura de Campo Grande é a relatora na comissão de ética do partido, mas não compareceu na decisão

Bivar não compareceu para acompanhar a votação. O UOL não conseguiu localiá-lo para comentar a decisçao do partido. A possibilidade de expulsão surgiu após tensão entre Bivar e o atual presidente da legenda, Antonio Rueda

Incêndio e Ameaças de morte

Após tentar a reeleição, o deputado se envolveu em brigas internas e é acusado de mandar incendiar duas casas de praia de Rueda. As casas, que ficam em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, foram incendiadas no dia 11 de março deste ano e, após o início das investigações policiais, Rueda acusa Bivar de ser o mandante dos crimes. O novo presidente do União Brasil ainda pediu ao STF que abrisse um inquérito para investigar o envolvimento de Bivar nos incêndios.

No dia 20 de março, Bivar foi afastado do União Brasil. Seu mandato iria até maio, contudo, após as acusações a sigla decidiu antecipar a sua saída. A votação entre os dirigentes do partido tiveram 17 votos: 11 votos a favor, 5 contra e uma abstenção.

Ainda segundo Rueda, Bivar ameaçou seus familiares de morte e, desde então, ele solicita a saída do antigo presidente da sigla. O novo presidente do partido também solicitou que a Policia Civil de Pernambuco fosse criteriosa com a investigação. Ele também protocolou denúncia contra Bivar na Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal, para investigar as ameaças e procurou o Supremo.

O STF aceitou a denúncia e autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações contra Bivar. O inquérito, que inicialmente eram responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco estão, agora, com a Polícia Federal.

A PF deflagrou a Operação Stasis, no início deste mês para apurar o envolvimento do deputado federal e outros nomes ligados a ele nas ameaças de morte contra o atual presidente do União Brasil. Foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão em municípios de Pernambuco — nenhuma deles contra Bivar.