Égua é resgatada de 3º andar de prédio em São Leopoldo

Uma égua foi resgatada na noite desta terça-feira (14) do terceiro andar de um prédio de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

O animal, que se chama Esperança, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de dez dias no imóvel. As imagens foram registradas no perfil do Instagram da ONG Brasil Sem Tração Animal, que tem auxiliado no resgate de animais em meio à enchente.

Após a sedação, a égua foi retirada por uma janela do imóvel. "Gente, essa é a égua Esperança. Ela foi sedada para que pudesse ser retirada em segurança", disse Fernanda Braga, fundadora da ONG, que acompanhou a ação dos bombeiros. Antes de deixar o apartamento, Esperança ainda fez uma "boquinha": ganhou água e cenouras.

O resgate também contou com o auxílio da Prefeitura de São Leopoldo. A égua foi colocada na caçamba de um caminhão da administração municipal.

O dono de Esperança tem uma chácara em frente ao condomínio. Em entrevista à CNN, ele contou que colocou a égua no local para protegê-la da enchente.