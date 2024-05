Líder norte-coreano supervisiona sistema de armas de mísseis táticos, diz KCNA

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou nesta terça-feira um sistema de armas de mísseis táticos a ser instalado em unidades de mísseis de seu Eexército, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

Kim expressou satisfação com a produção do sistema de mísseis no primeiro semestre e enfatizou a importância de executar o plano de produção militar deste ano, dizendo que isso traria um avanço na prontidão militar para a guerra.

Os lançadores de mísseis produzidos no primeiro semestre deste ano serão instalados em unidades de ataque de fogo ocidentais encarregadas de "importantes missões de ataque de fogo", disse a KCNA.

Na semana passada, Kim inspecionou sistema de armas de artilharia do país e participou do teste de disparo dessas armas.

(Reportagem de Jihoon Lee)