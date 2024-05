Kennedy: Para Planalto, Leite se mostra pouco grato às medidas do governo

Para o Palácio do Planalto em Brasília, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) se mostra pouco grato à ajuda e medidas do governo Lula (PT) ao Rio Grande do Sul devido à tragédia provocada pelas chuvas neste mês. A apuração é do colunista do UOL Kennedy Alencar durante o UOL News desta terça-feira (14).

Lula de fato tem uma preocupação e é importante mostrar para as pessoas que essa preocupação é real e mobilizar os recursos. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Tem uma avaliação aqui em Brasília, no governo federal, de que o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, está se mostrando muito pouco grato à ajuda real que o governo [Lula] está fazendo. E que o Leite está em uma posição de dizer que é insuficiente, que gostaria de ter o perdão da dívida do estado, dessas parcelas congeladas. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Um fato é que o Eduardo Leite conseguiu uma coisa muito importante: até o final do mandato dele, ele não vai precisar pagar a dívida do RS. É um belo fôlego financeiro. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Kennedy lembra como foi a posição do governador gaúcho no contexto da eleição que escolheu Lula para um terceiro mandato no século.

O Leite ficou no meio do caminho entre o bolsonarismo no segundo turno de 2022 e entre as forças que apoiavam a eleição do Lula em uma frente ampla. Então ele fica ali, ora acenando para uma base mais conservadora, ora dizendo que não é tão assim. Acho que isso acaba sendo ruim, a política acaba contaminando um pouco. Kennedy Alencar, colunista do UOL

O Lula tem sido muito cortês com ele, ontem eles estiveram em uma reunião, houve uma cortesia de parte a parte, mas tem ali um entendimento no Palácio do Planalto de que o Eduardo Leite não está se mostrando grato às medidas que o governo tá tomando, apesar de tudo que o presidente Lula tem prometido e está empenhado a fazer. Kennedy Alencar, colunista do UOL

