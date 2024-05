Anac suspende venda de passagens aéreas para Porto Alegre

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu a comercialização de passagens aéreas para voos com origem e destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O que aconteceu

Anúncio foi feito pela Anac nesta terça-feira (14). Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil esclareceu que proibição visa resguardar os interesses dos usuários do transporte aéreo.

Proibição da comercialização de passagens vai vigorar até nova avaliação pela Anac, e abrange todos os canais de comercialização. Estão inclusos sistemas que disponibilizem vendas por terceiros, como agências de viagem e outros intermediários que possam comercializar os bilhetes.

Situação do aeroporto só poderá ser analisada após a diminuição do volume de água no terminal e da avaliação dos danos ocorridos. "Os esforços estão concentrados, neste momento, na oferta de voos para fazer frente ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho em decorrência de alagamento", afirmou a Anac.

Anac reforçou que alterações de voos com destino final não terão custo adicional para passageiros. Agência esclareceu que analisou solicitação das companhias aéreas e da Secretaria Nacional do Consumidor, e reconheceu que alteração do contrato de transporte não deverá ter custo adicional para passageiros que adquiriram bilhetes aéreos com destino final no Rio Grande do Sul.

Não haverá custo para remarcação de voos com prazo de até um ano da data original. O reembolso ou crédito por cancelamento de voos com destino final alterado será total, sem cobrança de taxas.

Agência defendeu que as empresas aéreas devem se empenhar para, dentro do possível, transportar os passageiros para o aeroporto mais próximo do local de interesse deles. A prioridade de atendimento é para os passageiros com bilhetes já emitidos. A opção de reembolso do valor da passagem deve ser oferecida ao passageiro também em dinheiro, e não apenas em crédito para utilização futura.

Como regra geral, as empresas aéreas devem identificar e priorizar o contato com passageiros que estejam com trecho de retorno pendente, seja para o Rio Grande do Sul, seja do estado para outras unidades da Federação, a fim de que definam preferencialmente suas reacomodações. Sem embargo, as empresas aéreas devem buscar identificar casos urgentes e relevantes para fins de priorização do transporte.

Anac

Reabertura do aeroporto

Concessionária que administra o Salgado Filho diz que não houve mudança em relação à reabertura. "A Fraport Brasil esclarece que não procedem as informações que circulam na imprensa sobre uma data de reabertura do aeroporto de Porto Alegre e reitera que segue válido até o dia 30/5 o NOTAM (Notice to Airman) emitido no último dia 6/5", diz nota divulgada pela empresa.

A concessionária informa ainda que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. "No momento, não temos uma estimativa dos danos causados pela enchente. Após as águas baixarem, teremos condições de avaliar em detalhes os impactos na infraestrutura aeroportuária", acrescenta a Fraport.



Vale ressaltar que estamos trabalhando para viabilizar os voos comerciais (para passageiros e cargas), em menor escala, a partir da Base Aérea de Canoas. No momento, a Fraport Brasil recebeu a autorização para operar cinco voos diários.

Fraport Brasil

Malha aérea emergencial

Novos voos extras da malha aérea emergencial para o interior do Rio Grande do Sul começaram a operar na segunda-feira (13). O aeroporto de Porto Alegre está fechado, por tempo indeterminado, em consequência das fortes chuvas que atingem o estado desde 29 de abril e provocaram 149 mortes e estragos em centenas de municípios.

Voos regionais retomados têm como destino Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. No sábado (11), três companhias aéreas brasileiras (Gol, Latam e Azul) já operaram voos para os municípios gaúchos de Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul.

O objetivo é diminuir o impacto do fechamento do terminal localizado na capital. Desde o começo das enxurradas que vêm atingindo o estado, o segundo maior terminal do interior do Estado, o Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, está servindo de base para reabastecimento de aeronaves que estão atuando nas ações de resgate.