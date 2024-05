Vídeo mostra motorista de Porsche com voz arrastada antes de colisão

Em um novo vídeo divulgado nesta terça-feira (14), Fernando Sastre Andrade Filho, 24, aparece com a voz arrastada dentro do Porsche azul momentos antes de bater e matar o motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52.

O que aconteceu

Fernando Sastre Andrade Filho foi gravado momentos antes da batida conversando com os amigos dentro do Porsche com voz arrastada e movimentos lentos. Confira o diálogo do vídeo:

Giovanna: quer apanhar?

Fernando: vamos jogar sinuca

Juliana: vamos o que, Fernando?

Fernando: jogar sinuca

Giovanna: então tá, você vai sozinho,tchau. Eu vou com eles.

(Fenando bate a porta)

O vídeo foi gravado na saída da casa de pôquer. Momentos depois Fernando colidiu com o Sandero de Ornaldo, o matando, e ferindo gravemente seu amigo Marcus Vinicius, que estava no banco passageiro.

Defesa das testemunhas confirmou o encaminhamento do vídeo ao Ministério Público. José Roberto Soares, advogado de Marcus Vinicius e Juliana Simões, que gravou o vídeo, disse ao UOL que as imagens são verídicas e que foram encaminhadas na segunda-feira (13) ao MP. No entanto, ele nega que as testemunhas vazaram os registros.

Fernando nega que estava alcoolizado no momento da batida. À polícia, ele e sua namorada, Giovanna Pinheiro, negaram que tenham ingerido álcool. O casal de amigos, no entanto, afirma que foram consumidos drinks alcoólicos na noite do ocorrido.

O UOL questionou a defesa de Sastre Filho sobre as novas imagens divulgadas, mas não obteve resposta. Caso haja posição, este texto será atualizado.

Anteriormente, em um vídeo das câmeras corporais da polícia, testemunhas que viram o acidente disseram que o homem estava em alta velocidade e embriagado.

Fernando está em Tremembé

O réu foi transferido no último sábado (11) para penitenciária de Tremembé. A transferência foi um pedido de seus advogados, que alegam riscos a integridade física de Fernando em outras unidades penitenciárias. Antes, o réu deu entrada no Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos.

Fernando foi preso na segunda-feira (6), após ficar três dias foragido da polícia. Em seu pedido de prisão temporária, o MP argumentou que ele influenciou o depoimento da namorada.

Para acatar o pedido de prisão, desembargador viu risco de reiteração de condutas. "A ligação com atos semelhantes, mesmo instado por pessoas a não dirigir, por seu estado (indicado ainda pelo frentista, que viu o réu sair cambaleando), fazem crer na possibilidade de reiteração em descumprimento de normas", disse na decisão o desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal.

O fato de ter havido mudança de versão de pessoa que presenciara fatos, e isso após contato com o interessado, enquanto solto, evidencia necessidade da custódia cautelar também sob o prisma da normal instrução criminal

João Augusto Garcia, juiz da 5ª Câmara de Direito Criminal, na decisão na qual determinou a prisão

Foto do prontuário de Fernando Sastre Imagem: Reprodução

STJ manteve prisão

Três ministros presentes à 5ª turma do STJ votaram na terça-feira (7) para manter a prisão de Fernando. O empresário é réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado, além de fuga do local do acidente.

Na madrugada de 31 de março, ele chegou a atingir 156 km/h antes de bater contra o carro do motorista de Ornaldo Silva Viana. Ele deixou o local auxiliado por sua mãe, Daniela Medeiros, sem fazer o teste do bafômetro.