Nível do Guaíba deve começar a baixar, mas seguirá acima dos 4 m, diz UFRGS

Nível do Guaíba deve cair nos próximos dias se mantendo acima dos 4 metros durante a semana. No entanto, mesmo com a queda, o nível fica acima dos 5 metros nesta quarta-feira (15), segundo previsão do IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) da UFRGS.

O que aconteceu

Modelos hidrológicos preveem estabilização para o Guaíba, com leve queda nesta quarta-feira (15). Na noite desta terça-feira (14), o nível atingiu 5,25 metros.

Mesmo com baixa, pode haver flutuação do nível, segundo a previsão do IPH. Nos últimos dias, devido aos fortes ventos no estado, até ondas foram registradas no Guaíba.

Nível começar a baixar e se estabiliza nos 5 metros na quarta-feira. Nos próximos dias, segundo o IPH, haverá uma redução gradual do nível, a depender do volume das futuras chuvas. Contudo, águas devem ficar acima dos 4 metros.

previsão mostra tendencia de queda do Guaíba Imagem: Reprodução/IPH-UFRGS

Pico do Guaíba foi 5,33 metros, no domingo (5). Na quarta-feira (8), houve um início de recessão, alcançando 4,5 metros no sábado. Contudo, desde o último domingo o nível voltou a subir, registrando elevação de 50 centímetros em 24 h.

Ele deve baixar, mas há previsão de chuva na quinta e sexta, que não deve elevar o nível, mas manter alto.

Fernando Dornelles, Instituto de Pesquisas Hidrológicas

Previsão de mais chuvas

Nos próximos cinco dias, há previsão de acumulados da ordem de 75 mm. Chuvas mais fortes devem ser registradas na quinta-feira (16) no norte do estado. A previsão é da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) do Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a Sema, pode haver maiores acumulados nos próximos 10 dias. As chuvas podem chegar ao acúmulo de 150 mm entre segunda e terça-feira da próxima semana.

Mesmo com previsão de retração, o IPH aconselha atenção com as áreas de risco.

Considerando a elevada duração prevista e o repique da cheia com subida de níveis, recomenda-se manter a atenção a todas as áreas de risco, incluindo aquelas em que a inundação teve redução; atenção especial a população afetada; e ações imediatas para reestabelecimento de infraestruturas e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico.

Instituto de Pesquisas Hidrológicas da UFRGS

Ondas no Guaíba

A subida do nível da água e os fortes ventos que atingem Porto Alegre nesta terça-feira (14) criam ondas no Guaíba. Na noite de segunda-feira (13), um bairro foi parcialmente evacuado na capital.

A medição das 17h desta terça-feira (14) mostrou água com 5,23 metros de altura. O número é mais de dois metros acima da cota de inundação da cidade.

As ondas são causadas por um vento sul, que também trouxe o frio para o estado. Nesta manhã, fazia 11ºC em Porto Alegre.

Moradores foram orientados a sair de casa no bairro Lami, no extremo sul de Porto Alegre. A Brigada Militar ajudou a retirar pelo menos 30 pessoas do local e elas foram encaminhadas ao Clube Lajeado, segundo o órgão. Nem todos os moradores aceitaram deixar as residências.

Prefeitura afirma que retirada de moradores foi "ação pontual". Em nota, a Defesa Civil Municipal afirmou que não houve evacuação do bairro e que a operação foi para retirada de pessoas de áreas alagadas.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.124.553. Ao menos 538.245 pessoas ficaram desalojadas e 79.494 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta terça-feira (14) pela Defesa Civil.

A Defesa Civil também informou que é de 149 o número de óbitos confirmados. Veja aqui algumas das vítimas identificadas até o momento. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10) e Roca Sales (10). Já são 112 desaparecidos e 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Cerca de 76.483 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 11.002. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.651 pessoas, com 4.405 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.