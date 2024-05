Portugal vai construir novo aeroporto em Lisboa após anos de indecisão

LISBOA (Reuters) - Portugal construirá um novo aeroporto internacional no município de Alcochete, do outro lado do rio Tejo a partir de Lisboa, anunciou o primeiro-ministro Luis Montenegro nesta terça-feira, após décadas de idas e vindas sobre o local.

O novo aeroporto será construído no local de um campo de aviação militar em Alcochete, cerca de 40 km a leste de Lisboa, e deverá estar pronto em 2034. A localização foi a preferida por uma comissão técnica independente, que estudou vários locais possíveis.

O novo aeroporto substituirá o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, próximo ao centro da cidade, mas o aeroporto atual será ampliado enquanto o novo aeroporto estiver sendo construído.

"O governo considera que ter um único aeroporto é uma solução mais adequada aos interesses estratégicos do país", disse Montenegro em uma coletiva de imprensa.

O ministro da Infraestrutura, Miguel Pinto Luz, disse que o projeto custaria até 9 bilhões de euros (9,74 bilhões de dólares), acrescentando que seria construído com fundos da UE, parcerias público-privadas e tarifas aeroportuárias, e não por meio do orçamento do Estado.

O governo disse que iniciaria conversações com a operadora do aeroporto ANA, de propriedade da empresa de construção francesa Vinci. A ANA já tem uma concessão para um novo aeroporto na região de Lisboa.

Para tornar mais rápido o acesso dos passageiros ao centro da cidade de Lisboa a partir do aeroporto de Alcochete, o governo disse que construiria uma terceira ponte cruzando o rio Tejo. Pinto Luz disse que ainda não foi decidido se a ponte seria apenas para trens ou também para veículos.

O anúncio do novo governo minoritário de centro-direita, que venceu as eleições gerais há apenas dois meses, ocorre após vários estudos e décadas de indecisão.

O setor de turismo tem ficado cada vez mais frustrado nos últimos anos, com o principal aeroporto de Lisboa operando em sua capacidade total.

Portugal passa por um boom turístico, que atraiu número recorde de visitantes. Estrangeiros hospedados em hotéis portugueses também fizeram do primeiro trimestre de 2024 o melhor já registrado.

"Só espero que essa seja uma decisão definitiva e que não seja questionada por outros governos, algo que infelizmente temos visto nos últimos anos", disse Francisco Calheiros, diretor da Confederação do Turismo Português.

O governo também afirmou que construirá a conexão de trem de alta velocidade entre Lisboa e a capital espanhola, há muito adiada, até 2034. Atualmente, não há ligações ferroviárias diretas entre Lisboa e Madri.

