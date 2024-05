Governo demite Jean Paul Prates da presidência da Petrobras

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva demitiu, nesta terça-feira (14), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, desgastado por discussões sobre o pagamento de dividendos da empresa estatal, informaram fontes da Presidência à AFP.

"Prates foi demitido", disse um porta-voz do Palácio do Planalto, confirmando o fim antecipado da gestão do ex-senador do PT pelo Rio Grande do Norte.

mls-rsr/dga/am

© Agence France-Presse