TSE derruba inelegibilidade de presidente do Iphan condenado por fake news

Por unanimidade, o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) derrubou nesta terça-feira (14) a decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que havia deixado inelegível por oito anos o presidente do Iphan e ex-candidato do PV ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass.

O que aconteceu

O tribunal julgou um recurso de Grass contra a condenação dada pelo TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) por abuso no uso dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Em março deste ano, o TRE havia deixado Grass e sua então candidata a vice, Olgamir Ferreira, inelegíveis por oito anos.

Na sessão desta noite os ministros do TSE entenderam que não se comprovou a divulgação de informações "sabidamente inverídicas". O relator do caso, seguido pelos outros magistrados, entendeu ainda que a quantidade de peças consideradas irregulares não foram suficientes para se configurar o abuso nos uso dos meios de comunicação.

O tribunal local havia julgado procedente uma ação movida pela chapa do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Para o TRE, a campanha de Grass ao governo do Distrito Federal teve várias peças publicitárias consideradas irregulares por, dentre outros motivos, divulgar informação descontextualizada e falsa envolvendo o governador.

Em 2022, Grass foi o candidato do PV ao governo do DF e teve apoio do PT e do próprio presidente Lula (PT). Ele foi derrotado por Ibaneis Rocha ainda no primeiro turno da disputa. Após a derrota no primeiro turno, Grass acabou assumindo a função de coordenador da campanha de Lula no DF. Depois, foi escolhido como presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O que alegaram Grass e Ibaneis

No recurso, a defesa de Grass alegava que o número de peças publicitárias consideradas irregulares não era suficiente para caracterizar abuso. A defesa alegou que o fato de a Justiça Eleitoral ter reconhecido que algumas de suas propagandas eram irregulares não configuraria automaticamente abuso no uso dos meios de comunicação.

A defesa alegou também que nem todos os questionamentos se tratavam de acusações ou afirmações falsas. A campanha de Ibaneis questionou 13 peças, das quais oito continham erros formais, como não mencionar todos os partidos da coligação, e não acusações ou afirmações envolvendo Ibaneis.

"As demais, que foram consideradas como ofensivas à honra do Sr. Ibaneis, tratam, com variações, de dois temas: a adjetivação do candidato à reeleição como mentiroso por não cumprir promessas de campanha feitas nas eleições de 2018; e classificação do governo, e não da figura do governador, como corrupto", argumentou a defesa de Leandro Grass ao TSE.

Já a defesa de Ibaneis alegava que a propaganda irregular alavancou a candidatura do rival. A defesa de Ibaneis Rocha alegou que a quantidade de propagandas consideradas irregulares que vincularam o governador a casos de corrupção e mesmo faziam referência a ele como sendo mentiroso teriam contribuído para Grass chegar ao segundo lugar no pleito, já que, no início da campanha, ele tinha apenas 3% das intenções de voto nas pesquisas de opinião.

"A conclusão do v. acórdão recorrido está alinhada às provas dos autos no sentido de que o recorrente Leandro Grass desvirtuou o financiamento público de campanha eleitoral para realizar robustos investimentos em publicidade visando dolosamente a construção de peças de propaganda com grave desinformação, notícias falsas, injúrias e calúnias, desviando a finalidade do espaço de propaganda eleitoral e de seu financiamento", diz a defesa de Ibaneis em sua manifestação ao TSE.

MPE era contra inelegibilidade

Ministério Público Eleitoral entende que não houve divulgação de fake news. Em parecer encaminhado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, se manifestou contrário à ação movida pela chapa de Ibaneis. Ele entendeu que não houve divulgação de informações inverídicas e entendeu que o fato de haver várias representações por propaganda irregular, sem mensurar o efetivo impacto e alcance destas propagandas na campanha, não configuram abuso no uso dos meios de comunicação.

"Na situação dos autos, não se observa a divulgação de informações efetivamente inverídicas ou ainda o uso massivo de tais conteúdos, ao ponto de justificar a imposição da sanção de inelegibilidade aos envolvidos. Consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite reconhecer o abuso de poder com supedâneo em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos", afirma o Ministério Público Eleitoral, que pedia que o acórdão do TRE-DF seja reformado sem punição a Grass e a sua então candidata a vice.