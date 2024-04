Anglo American rejeita proposta de aquisição de US$39 bi pela BHP

Por Melanie Burton e Clara Denina

MELBOURNE/LONDRES (Reuters) - A Anglo American rejeitou nesta sexta-feira a proposta de aquisição feita pela mineradora rival BHP de 31,1 bilhões de libras (39 bilhões de dólares), dizendo que a oferta subvalorizava significativamente a mineradora listada em Londres e suas perspectivas futuras.

"A proposta da BHP é oportunista e não valoriza as perspectivas da Anglo American, ao mesmo tempo em que dilui significativamente a participação relativa dos acionistas da Anglo American em relação aos acionistas da BHP", disse o presidente da Anglo, Stuart Chambers, em um comunicado.

A Reuters informou na quinta-feira, citando duas fontes, que a administração da Anglo não considerou a proposta atraente, já que alguns investidores e analistas a consideraram oportunista.

A BHP, a maior empresa de mineração listada do mundo, ofereceu aos acionistas da Anglo, na quinta-feira, 25,08 libras por ação, um prêmio de 31% em relação ao fechamento do mercado na quarta-feira, fazendo com que as ações da Anglo, listada em Londres, subissem 16%.

Uma condição de sua proposta é que a Anglo primeiro distribua aos acionistas suas participações na Anglo American Platinum e na Kumba Iron Ore, ambas operando na África do Sul, onde a BHP não possui ativos.

Na sexta-feira, a Anglo disse que a estrutura oferecida era "altamente desinteressante... dada a incerteza e a complexidade inerentes à proposta, e os riscos significativos de execução"

A BHP não fez comentários imediatos sobre a rejeição da Anglo. As ações da Anglo caíram 0,6% no início do pregão.

As ações da BHP fecharam em queda de 4,6% na Austrália na sexta-feira. Na quinta-feira não houve negociação das ações da empresa, já que o mercado acionário australiano estava fechado por causa de um feriado.

Dúvidas sobre os riscos jurisdicionais na África do Sul e em outras regiões e preocupações de que os negócios da Anglo American tenham uma margem menor do que os da BHP levaram a um "sell off" de ações, disse Kaan Peker, analista da RBC Capital Markets em Sydney.

"Acho que essa incerteza está resultando em uma pequena redução do que os investidores estão dispostos a pagar pelos lucros futuros", disse Peker.

Alguns investidores da BHP também ainda não se convenceram dos méritos do negócio.

"Estou um pouco surpreso que o negócio não seja um acordo fechado. Isso provavelmente significa que a BHP precisará oferecer mais para conquistar os acionistas e a administração e corre o risco de criar uma animosidade prejudicial", disse Brenton Saunders, gerente de portfólio da Pendal.

"O negócio é complicado, pois a Anglo tem uma estrutura complicada, com várias partes móveis, como a AngloPlats, a Kumba e a De Beers. Não está claro como a BHP agrega valor ao negócio se for obrigada a oferecer consideravelmente mais."

Está crescendo o consenso de que a BHP terá de adoçar sua oferta para concretizar o negócio. A BHP tem até 22 de maio para fazer uma oferta vinculante.

Um acordo, se bem-sucedido, seria a maior aquisição de mineração do mundo em 2024 e estaria entre os 10 maiores acordos do setor, de acordo com dados da LSEG.

As atenções estão se voltando agora para as preocupações antitruste, com fontes do setor citando os órgãos reguladores dos principais clientes da BHP, a China, para o cobre, e o Japão e a Índia, para o carvão siderúrgico, como possíveis obstáculos ao negócio.

(Reportagem de Melanie Burton em Melbourne, Scott Murdoch em Sydney e Clara Denina em Londres; reportagem adicional de Archisma Iyer em Bengalaru; redação de Miyoung Kim)