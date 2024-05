Múcio critica politização da crise no RS: 'Tirando proveito político'

O ministro da Defesa, José Múcio, disse, nesta segunda-feira (6), que há pessoas tentando se promover politicamente em meio à crise no Rio Grande do Sul, causada pelas chuvas.

O que aconteceu

Múcio afirmou à Globonews que "tem gente se aproveitando dessa catástrofe", sem citar nomes. "[Se aproveitando] De vidas que estão sendo perdidas para tirar proveito político disso. É hora de juntarmos todos os brasileiros. Divididos ou não, temos que nos juntar porque se trata de salvar vidas".

O ministro também disse que as Forças Armadas estão disponíveis para atuar na reconstrução do estado, quando as chuvas cessarem. "O Rio Grande do Sul vai ter que ser tratado como uma coisa diferente. As determinações, projetos, têm que andar com urgência".

O Ministério da Defesa já enviou quase mil militares em apoio às ações no Rio Grande do Sul. De acordo com o balanço mais recente, divulgado no site da pasta na sexta-feira (3), a atuação ocorre em 25 municípios, onde também estão sendo empregadas nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas.

No domingo (5), o presidente Lula afirmou que não haverá impedimento da burocracia para que o poder público adote medidas para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. A fala aconteceu após o governador Eduardo Leite (PSDB) eclamar da dívida pública do Estado com a União.

Mais cedo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse que a burocracia para a distribuição de verbas federais é um empecilho que custa vidas.

Força Nacional

Agentes da Força Nacional chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã desta segunda para auxiliar no resgate aos desabrigados.

Foram encaminhados 116 agentes: 40 são policiais militares, 60 bombeiros e 16 policiais civis e peritos, conforme o Ministério da Justiça.

Agentes são de diferentes estados. O UOL apurou que o novo contingente é formado por militares do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná.

Comboio é composto por ao menos 50 caminhonetes especiais e dois ônibus. Por conta da urgência, alguns veículos chegavam a trafegar acima de 120km/h. Na manhã de hoje, eles estavam em deslocamento, na cidade litorânea de Torres (RS), no extremo norte do estado.

Ao todo há mais de 800 agentes ligados ao Ministério da Justiça no estado, entre policiais, bombeiros e peritos. Também foram disponibilizados 17 botes de resgate, 16 embarcações de resgate, 10 jet-ski, 6 viaturas-reboque, 4 helicópteros, 2 caminhões, 2 ônibus e 1 carreta-tanque de abastecimento.