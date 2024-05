EUA avaliam resposta do Hamas sobre cessar-fogo em Gaza e a discutirão com aliados

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão estudando a resposta do Hamas a uma proposta de cessar-fogo e a discutirão com aliados no Oriente Médio nas próximas horas, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, nesta segunda-feira.

Uma autoridade israelense afirmou que não foi fechado acordo de cessar-fogo, apesar do grupo militante palestino Hamas anunciar nesta segunda-feira que aceita proposta de mediadores do Egito e do Catar, após semanas de negociações intermitentes para uma pausa temporária nos combates e a libertação de reféns para Israel.

"Eu posso confirmar que o Hamas deu uma resposta. Estamos analisando essa resposta agora e discutindo com nossos parceiros na região", disse Miller na tarde desta segunda-feira, confirmando que a resposta foi recebida e que as discussões serão realizadas nas próximas horas.

O diretor da CIA, Bill Burns, está na região "trabalhando nisso em tempo real", afirmou Miller.

O anúncio do Hamas ocorreu horas após Israel ordenar a retirada de pessoas de áreas de Rafah, cidade no extremo sul de Gaza que serviu como o último santuário para os cerca de 2,3 milhões de moradores de Gaza, o que parece sinalizar que os israelenses devem seguir em frente com a operação no local, apesar de repetidos alertas de Washington.

Miller reiterou que os Estados Unidos não podem apoiar uma operação em Rafah "como está sendo planejada neste momento" por Israel.

"Uma operação em Rafah tornaria incrivelmente difícil sustentar os aumentos de auxílio humanitário que conseguimos entregar nas últimas semanas", disse Miller.

(Reportagem de Humeyra Pamuk, Jasper Ward e Simon Lewis)