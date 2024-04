Corpos achados em hospital em Gaza chegam a 324

ROMA, 25 ABR (ANSA) - Chegou a 324 o número de corpos retirados de valas comuns nos arredores do Hospital Nasser, em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza.

O número foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) e se baseia em informações da Defesa Civil palestina.

Além de Khan Younis, de onde as forças israelenses se retiraram no início de abril, valas comuns também foram achadas perto do Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, norte do enclave.

Tanto a ONU quanto a União Europeia cobraram investigações internacionais sobre o caso, enquanto os Estados Unidos definiram o episódio como "inquietante" e pediram respostas a Israel.

O Exército israelense, por sua vez, negou ter sepultado palestinos em valas comuns e disse que exumou cadáveres para buscar possíveis corpos de reféns sequestrados em 7 de outubro, mas que depois os enterrou novamente nos mesmos lugares.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, enclave controlado pelo grupo fundamentalista Hamas, mais de 34,3 mil pessoas já morreram durante a guerra. (ANSA).

