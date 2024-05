Governo federal vai centralizar doações ao RS; colchões são prioridade

Para agilizar o envio de ajuda ao Rio Grande do Sul, o governo federal pretende centralizar as doações nas bases aéreas do Galeão (RJ) e Guarulhos (SP). Também foi feito um apelo para dar prioridade a colchões e roupas de cama e banho.

O que aconteceu

Estados devem fazer a triagem das doações e separar estes itens de maior necessidade. O governo federal pediu para que o Corpo de Bombeiros de cada estado centralize as doações para agilizar o processo.

Na sequência, o material seguirá para o Galeão ou Guarulhos, para ser encaminhado ao Rio Grande do Sul. A medida foi adotada depois de exposição do Comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento. Ele coordena a ajuda federal.

A decisão ocorreu durante a terceira reunião da sala de situação. Logo no começo do encontro, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, informou que Lula vai ao Rio Grande do Sul no domingo (5).

Montagem do hospital de campanha será acelerada. A medida será possível porque o nível das águas no Vale do Taquari baixou cerca de 5 metros.

Cidade de Relvado está isolada por conta de enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O governo federal pretende recuperar infraestruturas e dar auxílio humanitário. As prioridades são envio de medicamentos, convocação de profissioanais de saúde, monitoramento de barragens, recuperação de transmissão de energia e articulação de empresas de logística.

A reabertura do aeroporto de Porto Alegre deve ocorrer na segunda-feira. A previsão é do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele declarou ainda que os outros 11 aeroportos do estado estão operando.

A Polícia Rodoviária Federal revelou que há 61 pontos de rodovias federais interditado. São 56 interdições totais e outras 5 interdições parciais. Além disso, 27 interdições já foram finalizadas.

É importante que a população saiba que precisamos priorizar alguns tipos de itens neste momento. Agora, o que é mais necessário são colchões, roupas de cama e banho,

General Hertz Pires do Nascimento