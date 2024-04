Tempestade de areia do Saara deixa céu de Atenas laranja

ATENAS, 24 ABR (ANSA) - Uma tempestade de areia do deserto do Saara cobriu partes da Grécia e deixou céu de Atenas laranja na última terça-feira (23) devido a um fenômeno que arrastou a poeira do norte da África até o país. Este é um dos piores episódios do gênero que atingiu a Grécia desde 2018. Os principais monumentos da capital foram "engolidos" pela poeira trazida pelos ventos que sopravam do sul, enquanto toda a cidade estava envolta numa névoa alaranjada que lembrava a muitos habitantes cenários apocalípticos.

"Atenas se transformou no planeta Marte" e "Dromedários aparecerão em breve no Partenon" foram alguns dos comentários que se tornaram populares nas redes sociais gregas.

Além de Atenas, a cidade de Caneia, na ilha de Creta, também foi atingida pelo fenômeno, de acordo com a imprensa grega.

Moradores do país de Chipre também presenciaram o céu laranja.

"Os ventos do sul que transportam a poeira africana encontraram-se com correntes mais frias vindas do norte, fazendo com que a poeira subisse com o ar quente para maior alturas, até dois quilômetros, e ali permaneceram os raios solares refletidos nas partículas de poeira, o que devolveu essa tonalidade vermelha", explicou Nikos Michalopoulos, diretor de pesquisa do Observatório grego.

A Grécia já tinha sido envolvida pelas nuvens de poeira do Sahara no final de março passado e início de abril. O fenômeno já começou a diminuir hoje (24) e, de acordo com as previsões meteorológicas, os ventos estão agora a empurrar a poeira africana para leste. (ANSA).

