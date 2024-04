Ex-mulher acusou pai de motorista de Porsche de tortura e estupro

A ex-mulher do empresário Fernando Sastre de Andrade, 56, registrou ocorrências contra ele por tortura, agressão e estupro. Andrade é pai do motorista do Porsche envolvido em um acidente que matou um homem na madrugada de 31 de março na zona leste de São Paulo. A acusação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. Procurada, a defesa dele disse que não iria se manifestar.

O que aconteceu

Modelo de 46 anos encaminhou vídeo à polícia dizendo ter sido agredida com um tapa no rosto e ameaçada com fio de carregador de celular. Ela acusou o empresário de ameaçá-la de enforcamento. Nas imagens, é possível ver o momento em que o empresário pega o fio.

Primeiro registro na polícia foi feito em julho de 2023, mas as agressões ocorreram cinco anos antes, segundo relato da vítima. As investigações correm em segredo de Justiça.

"Me solta", repete a ex-mulher de empresário por 42 vezes em pouco mais de três minutos, mostra vídeo. Ela chega a chorar, enquanto pede ao empresário que se afaste. Mas Andrade, que aparenta estar embriagado, dá risada e debocha: "Você é forte demais! (...). Putinha se revelando!". A vítima também encaminhou à polícia imagens das lesões causadas pelas agressões.

Em depoimento, vítima disse não ter procurado as autoridades na época da agressão por medo. Ela alegou que não chegou a precisar de atendimento médico e que o empresário costumava intimidá-la. "Ele sempre dizia que, por ter condição financeira boa, ele era a lei. E manda quem pode mais."

Andrade e a modelo se relacionaram entre 2008 e 2022, segundo a vítima. "O relacionamento sempre foi abusivo, com diversas agressões físicas e ameaças", disse a ex-mulher do empresário.

Autor a jogou na cama, segurou suas pernas e pés, puxou os seus cabelos e pegou o fio do carregador do celular fazendo menção com as mãos de que iria enforcá-la. Vítima então correu até o banheiro, mas o autor foi até ela e lhe deu um tapa, enforcando a vítima.

Registro policial feito em julho de 2023

Outra ocorrência

Em novo registro, modelo disse ter sido estuprada pelo empresário. Em novembro de 2023, a ex-mulher de Fernando relatou crime ocorrido em dezembro de 2021. Na época, teria saído para jantar com Andrade e desconfiou que ele havia colocado algo em sua bebida para que ela perdesse a consciência. Depois, afirmou ter acordado nua em uma cama de motel, com o empresário ao seu lado.

Ex-mulher de empresário disse ter tido sangramento nas partes íntimas após o episódio. Mas contou não ter ido a um hospital porque Andrade havia recomendado que ela fizesse atendimento online para que fossem receitados medicamentos.

Pedido negado de medida protetiva

Mulher disse à polícia que desconfiava que estava sendo vigiada e solicitou medida protetiva contra empresário. De acordo com o registro policial, a vítima relatou ter notado pessoas a filmando na rua e dizia acreditar que isso poderia estar ocorrendo a mando de Andrade, já que ambos travavam uma briga judicial pela divisão dos bens após a separação.

Justiça negou medida protetiva em julho de 2023. A juíza Tatiana Vieira Guerra alegou que a vítima não havia relatado os casos de agressão na época em que ocorreram. "O que revela que ela não se sente em concreta situação de risco", escreveu a magistrada. Ela disse ainda que o relato da vítima trazia uma "visão demasiadamente genérica, limitando-se a dizer que se sentiria 'desconfiada' de ser vigiada por terceiros."