Lula cobra explicações da Gol e fiscalização da Anac após morte de cão

O presidente Lula (PT) disse que a companhia aérea Gol "deve prestar contas" após a morte de um cão que era transportado pela empresa.

O que aconteceu

Lula se solidarizou com os tutores do cão Joca. Durante evento nesta quarta-feira (24), o petista usou uma gravata com desenho de cachorro e disse que o acessório era uma forma de "protesto" pelo ocorrido com o Golden Retriever morto no transporte aéreo da Gol.

Presidente cobrou explicações da companhia aérea e disse que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) deve fiscalizar o caso. "O cachorro morreu porque ficou oito horas sem tomar água, preso dentro do avião. Acho que a Gol tem que prestar conta, acho que a Anac tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil".

Janja e ministro também se manifestaram. Em vídeo no X, a primeira-dama apareceu ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, e disse que a pasta está tomando medidas para evitar que episódios como esse voltem a se repetir no país.

Primeira-dama afirmou que ficou "muito abalada" com a morte do Joca. "Infelizmente por irresponsabilidade da Gol o cachorro veio a morrer no transporte. Ele foi tratado como carga e não como ser vivo. Isso me deixou muito abalada".

Ministro destacou que buscará medidas "mais duras" para garantir a segurança no transporte de animais. "Conversamos com a Anac e ontem mesmo a Anac oficiou a Gol para que em três dias [a empresa] possa responder objetivamente o que ocorreu. A orientação do governo é para que a gente possa, em caráter emergencial, buscar regras mais duras, melhorar a governança das próprias companhias aéreas para que casos como esse não venham a ocorrer no Brasil".

O caso do cachorro Joca, que faleceu ontem em um voo da Gol, deixou todos nós abalados. O Ministro de Portos e Aeroportos, @Silvio_CFilho, e sua equipe, através da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), prontamente instaurou processo administrativo para apurar os motivos que? pic.twitter.com/YL1jOSQQra -- Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 24, 2024

Entenda o caso

Joca deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza (CE). Após a constatação do erro no destino do animal, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto no aeroporto em São Paulo.

Família acusa a Gol de negligência. ''Olha aqui, cachorro do meu filho, saiu para ir para Sinop, um irresponsável enviou ele para Fortaleza, não contente, mandaram de voltar sem nenhuma avaliação de um veterinário, o cachorro está aqui dentro, morto. Eles mataram um Golden de 4 anos'', relatou Marcia Martin.

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac irão investigar os motivos que levaram à morte do cão. A abertura do processo administrativo ocorreu após pedido de informações à empresa aérea e realização de reunião entre o diretor-presidente da Agência, Tiago Pereira, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A Anac solicitou detalhes sobre as condições de transporte de Joca. Informações sobre o erro de destino do cão e sobre a aptidão da Gol para esse tipo de serviço também foram solicitadas. ''O objetivo é abrir processo de fiscalização conforme as constatações apuradas.''

O que diz a Gol

Em nota, a Gol informou que houve "uma falha operacional" no transporte do animal e disse lamentar o ocorrido. A empresa também afirmou que o cão recebeu cuidados, mas, "infelizmente, logo após o pouso do voo em Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal".

Gol também disse que instaurou sindicância interna para apurar o ocorrido. "A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação.''

Regras para transporte

Com o acúmulo de reclamações a respeito do transporte de animais, a Anac esclareceu algumas regras. Por meio de nota publicada nesta terça-feira (23), a agência lamentou a morte do cão e informou que todas as regulamentações estão dispostas na Portaria nº 12.307/2023.

A empresa aérea contratada precisa se responsabilizar pelos animais desde o embarque até a entrega. A família tutora de Joca, no entanto, contou que o animal foi deixado dentro do canil sob o sol na pista, após ter sido levado para o destino errado. A Gol também não teria chamado nenhum veterinário para avaliar o cão.

O transportador aéreo deve indenizar o passageiro caso ocorra algum dano ao animal. As empresas, no entanto, não são obrigadas a oferecer o serviço de transporte de animais de estimação. O transporte de cães-guia, por outro lado, deve obrigatoriamente ser prestado para possibilitar a locomoção de passageiros com deficiência visual.