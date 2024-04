Encomendas de bens de capital nos EUA têm alta moderada em março

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos aumentaram moderadamente em março e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos provavelmente foram lentos no primeiro trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,2% no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

Os dados de fevereiro foram revisados para baixo, mostrando alta de 0,4% em vez de 0,7% conforme informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previram que alta de 0,2% nessas encomendas.

As empresas têm enfrentado dificuldades para gastar com equipamentos após os aumentos de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022 para controlar a inflação. Embora se espere que o banco central dos EUA comece a reduzir os juros este ano, o momento do primeiro corte é incerto uma vez que a inflação permanece elevada em meio a uma economia resiliente.

As encomendas de bens duráveis como um todo, itens que vão de torradeiras a aviões destinados a durar três anos ou mais, aumentaram 2,6% em março, depois do avanço de 0,7% em fevereiro em dado revisado para baixo de 1,3% antes.

(Reportagem de Lucia Mutikani)