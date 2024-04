Crescimento recorde de veículos elétricos derrubará demanda por petróleo

As vendas de carros elétricos aumentarão fortemente em 2024 e reduzirão cada vez mais a demanda por petróleo, estima a IEA (Agência Internacional de Energia), de acordo com relatório divulgado nesta terça-feira (23). A agência acredita que a acessibilidade e a infraestrutura de carregamento serão fundamentais para o crescimento futuro.

De acordo com o relatório, as vendas de carros elétricos atingirão 17 milhões de unidades neste ano, em comparação com 14 milhões em 2023, com mais de um em cada cinco carros vendidos globalmente sendo elétricos. A agência também prevê que quase 1 em cada 3 carros nas estradas da China serão elétricos até 2030.

No primeiro trimestre de 2024, as vendas cresceram cerca de 25% em comparação com o mesmo período de 2023 - semelhante à taxa de crescimento observada no mesmo período do ano anterior, em relação a 2022. O número de carros elétricos vendidos globalmente nos primeiros três meses deste ano é aproximadamente equivalente ao número vendido em todo o ano de 2020.

Em 2024, as vendas de carros elétricos na China devem saltar para cerca de 10 milhões, representando cerca de 45% de todas as vendas de carros no país. Nos Estados Unidos, aproximadamente um em cada nove carros vendidos deve ser elétrico. Na Europa, apesar de uma perspectiva geralmente fraca para as vendas de carros de passageiros e o fim dos subsídios em alguns países, os carros elétricos ainda devem representar cerca de um em cada quatro carros vendidos.

Esse crescimento se baseia em um ano recorde em 2023. No ano passado, as vendas globais de carros elétricos dispararam 35% para quase 14 milhões. Embora a demanda permaneça principalmente concentrada na China, Europa e Estados Unidos, o crescimento também se acelerou em alguns mercados emergentes, como Vietnã e Tailândia, onde os carros elétricos representaram 15% e 10%, respectivamente, de todos os carros vendidos.

Investimentos substanciais na cadeia de abastecimento de veículos elétricos, apoio político contínuo e quedas nos preços dos elétricos e de suas baterias devem produzir mudanças ainda mais significativas nos próximos anos. O relatório indica que, com as políticas atuais, um em cada dois carros vendidos globalmente será elétrico até 2035.

Outra estimativa é que, se os compromissos energéticos e climáticos anunciados pelos países forem cumpridos integralmente e no prazo, dois em cada três carros vendidos seriam elétricos até 2035. Nesse cenário, a rápida adoção de veículos elétricos - de carros a vans, caminhões, ônibus e motocicletas - evita a necessidade de cerca de 12 milhões de barris de petróleo por dia, equivalente à demanda atual de transporte rodoviário na China e na Europa combinadas.

"A continuidade do momentum por trás dos carros elétricos é evidente em nossos dados, embora seja mais forte em alguns mercados do que em outros", disse a diretora executivo da IEA, Fatih Birol. "Em vez de diminuir, a revolução global dos VE parece estar se preparando para uma nova fase de crescimento. O grande investimento na fabricação de baterias sugere que a cadeia de abastecimento de VE está avançando para atender aos ambiciosos planos de expansão dos fabricantes de automóveis. Como resultado, a parcela de VE nas estradas deve continuar a aumentar rapidamente. Com base apenas nas políticas atuais, quase um em cada três carros nas estradas da China até 2030 será elétrico, e quase um em cada cinco tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Essa mudança terá grandes repercussões tanto na indústria automobilística quanto no setor de energia."

O relatório constata que os fabricantes deram grandes passos para cumprir as ambições crescentes de VE dos governos, inclusive fazendo compromissos financeiros significativos. Graças aos altos níveis de investimento ao longo dos últimos cinco anos, a capacidade mundial de produzir baterias para VE está bem posicionada para acompanhar a demanda, mesmo que ela aumente rapidamente na próxima década. O ritmo da transição para VE pode não ser consistente e dependerá da acessibilidade, enfatiza o relatório.

Na China, mais de 60% dos carros elétricos vendidos em 2023 já eram mais baratos do que seus equivalentes convencionais. No entanto, na Europa e nos Estados Unidos, os preços de compra para carros com motores de combustão interna permaneceram mais baratos em média, embora a competição de mercado intensa e a melhoria das tecnologias de bateria devam reduzir os preços nos próximos anos. Mesmo onde os preços iniciais são altos, os custos operacionais mais baixos dos VE significam que o investimento inicial se paga ao longo do tempo.

As crescentes exportações de carros elétricos de fabricantes chineses, que representaram mais da metade de todas as vendas de carros elétricos em 2023, poderiam adicionar pressão para baixar os preços de compra. As empresas chinesas, que também estão instalando unidades de produção no exterior, já registraram fortes vendas de modelos mais acessíveis lançados em 2022 e 2023 nos mercados internacionais. Isso destaca que a composição das principais economias produtoras de VE está se divergindo consideravelmente da indústria automotiva tradicional.

Garantir que a disponibilidade de carregamento público acompanhe as vendas de veículos elétricos é crucial para o crescimento contínuo, segundo o relatório. O número de pontos de carregamento público instalados globalmente aumentou 40% em 2023 em relação a 2022, e o crescimento dos carregadores rápidos superou o dos mais lentos.

No entanto, para atender a um nível de implantação de veículos elétricos alinhado com os compromissos feitos pelos governos, as redes de carregamento precisam crescer seis vezes até 2035. Ao mesmo tempo, o apoio político e o planejamento cuidadoso são essenciais para garantir que a maior demanda por eletricidade para o carregamento não sobrecarregue as redes elétricas.