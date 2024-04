Biden sanciona pacote de ajuda militar para Ucrânia e Israel

WASHINGTON, 24 ABR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta quarta-feira (24) o pacote de US$ 95 bilhões (R$ 488 bilhões) em ajudas militares e econômicas para Ucrânia, Israel e Taiwan, bem como a lei que determina a proibição do aplicativo chinês TikTok se a plataforma não for vendida para americanos.

O pacote de ajuda militar foi aprovado pelo Congresso após seis meses de negociações para vencer a resistência republicana contra um novo socorro à Ucrânia, que há mais de dois anos luta contra uma invasão promovida pela Rússia.

"Os Estados Unidos não permitirão que os tiranos vençam e não deixarão seus aliados sozinhos", afirmou Biden após sancionar a medida. Segundo o presidente, as primeiras ajudas militares para Ucrânia e Israel devem partir "nas próximas horas".

A medida prevê US$ 61 bilhões (R$ 313 bilhões) para Kiev, que sofre com a escassez de armamentos - sobretudo baterias de defesa antiaérea - para fazer frente à invasão russa.

Biden ainda ressaltou que o pacote "aumenta significativamente" a assistência humanitária à Faixa de Gaza, mas cobrou que Israel "garanta que as ajudas cheguem sem atrasos aos palestinos". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.