Biden pede a Israel que permita acesso 'sem demora' dos palestinos à ajuda humanitária

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira (24) uma lei que inclui a ajuda humanitária a Gaza e pediu a Israel que garanta que "chegue sem demora aos palestinos" neste território.

"Vamos garantir imediatamente essa ajuda e fazer com que chegue lá", incluindo "alimentos, suprimentos médicos, água potável", disse Biden em coletiva de imprensa na qual afirmou que a população de Gaza "sofre cruelmente".

"Israel deve garantir que toda esta ajuda chegue aos palestinos em Gaza sem demora", disse o presidente, depois de assinar um projeto de lei para uma vasta ajuda militar a Israel e à Ucrânia, que também inclui bilhões de dólares em ajuda humanitária para o enclave palestino.

"Este projeto de lei aumenta significativamente a assistência humanitária que enviamos às pessoas inocentes de Gaza que estão sofrendo muito", afirmou Biden. "Eles estão sofrendo as consequências desta guerra iniciada pelo Hamas", acrescentou.

As relações entre os Estados Unidos e Israel ficaram tensas pela conduta do governo israelense na guerra em Gaza e pelo plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de enviar tropas para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde 1,5 milhão de pessoas estão refugiadas.

aue-caw/bgs/erl/llu/mel/aa/ic

© Agence France-Presse