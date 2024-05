Bebês são salvos pelo Exército após chuvas no RS; um estava com pneumonia

Três bebês foram salvos neste domingo (5) pelo Exército em Encantados e Canoas, no Rio Grande do Sul, regiões atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias.

O que aconteceu

Bebê de quatro meses entre os resgatados. Ele estava com pneumonia e foi levado com a mãe para tratamento em Lajeado (RS). Outros dois bebês que estavam presos no telhado de uma casa ilhada foram resgatados em Canoas.

Imagens de resgates foram divulgados por militares. Na gravação, os bebês aparecem enrolados em cobertores e sendo levados de helicóptero. O UOL entrou em contato com o Exército para saber o estado de saúde das três crianças e aguarda o retorno.

Outro bebê já havia sido resgatado na sexta-feira (3). Durante a ação, o profissional quebrou parte do telhado com um tijolo para conseguir se posicionar melhor para entregar a criança em segurança para outro colega dentro do helicóptero. A operação foi comandada pelo 2º Batalhão de Avião do Exército. Batalhão Casimiro Montenegro Filho.

Maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Cerca de 700 mil de pessoas, deixando, até o momento, 75 mortos e contabilizando 103 desaparecidos. Ao todo, 332 municípios foram afetados, segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado gaúcho. Desde a sexta-feira, 3, as inundações castigam Porto Alegre e a região metropolitana.

Nas redes sociais, moradores estão pedindo ajuda para resgatar parentes ilhados nas cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os pedidos acontecem em um cenário em que a mobilização do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários não tem sido suficiente para realizar os resgates necessários em todo o Estado.

*Com informações da agência Estadão Conteúdo