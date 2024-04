Juiz analisa violações de Trump à ordem de silêncio em julgamento sobre suborno

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O juiz responsável pelo julgamento criminal de Donald Trump sobre o pagamento secreto a uma atriz pornô decidirá nesta terça-feira se o ex-presidente dos Estados Unidos deve ser punido por violar uma ordem de silêncio que o impede de criticar testemunhas e outras pessoas envolvidas no caso.

Os promotores estão pedindo ao juiz Juan Merchan que multe Trump por criticar a estrela pornô Stormy Daniels e o ex-advogado dele Michael Cohen, que devem testemunhar no julgamento. Eles também têm destacado a alegação de Trump na semana passada de que potenciais jurados estavam mentindo para entrar no júri a fim de condená-lo.

Merchan pode optar por multar Trump em 1.000 dólares por cada uma dessas violações, conforme solicitado pelo escritório do procurador de Manhattan, Alvin Bragg.

Os promotores têm pedido a Merchan que lembre Trump, na audiência marcada para 10h30 (no horário de Brasília), que ele pode enfrentar consequências mais severas se continuar violando a ordem. A lei permite que o juiz mande Trump para a prisão por até 30 dias, no que seria uma reviravolta dramática no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA na história.

Trump diz que a ordem, que o impede de criticar publicamente testemunhas, funcionários do tribunal e seus parentes, é uma violação de sua liberdade de expressão.

Ele é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares antes da eleição presidencial de 2016 para comprar o silêncio de Daniels sobre um encontro sexual que ela diz ter tido em 2006. Trump se declarou inocente e nega que o encontro tenha ocorrido.

Os promotores dizem que isso foi parte de uma conspiração mais ampla para ocultar informações negativas sobre Trump em um momento em que ele estava enfrentando várias acusações de mau comportamento sexual.

"Foi fraude eleitoral, pura e simplesmente", disse o promotor Matthew Colangelo na segunda-feira.

Em sua declaração de abertura na segunda-feira, o advogado de defesa Todd Blanche disse que Trump não cometeu nenhum crime. "Não há nada de errado em tentar influenciar uma eleição. Isso se chama democracia", afirmou Blanche aos jurados na segunda-feira.

Ele disse que Trump agiu para proteger sua família e sua reputação e acusou Daniels de tentar lucrar com uma falsa acusação de que eles tiveram relações sexuais.

Nesta terça-feira, os jurados devem ouvir mais depoimentos, a partir das 12h (no horário de Brasília), do ex-publisher do National Enquirer David Pecker, que os promotores dizem ter participado de um esquema de "pegar e matar" para suprimir histórias negativas sobre Trump e ajudá-lo a ser eleito.

O caso pode ser o único dos quatro processos criminais de Trump a ir a julgamento antes de sua revanche eleitoral de 5 de novembro com o presidente Joe Biden.