Justiça Federal suspende audiências por risco de inundação em sede no RS

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) anunciou nesta sexta-feira (3) o desligamento do data center e a suspensão de sessões e audiências devido ao risco de inundação em sua sede em Porto Alegre (RS). A região tem sido castigada com fortes temporais desde o último fim de semana.

O que aconteceu

Audiências e prazos processuais foram suspensos entre os dias 6 e 10/05. Foi determinado ainda o regime de plantões para o funcionamento dos prédios e serviços no âmbito do TRF4 e da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Houve o desligamento do data center do tribunal. Além do Portal Unificado da Justiça Federal da 4ª Região, todos os sistemas administrativos estão temporariamente inoperantes. Os chamados eproc TRF4 e eproc JFRS também estão fora do ar. Um aviso foi publicado em seu site oficial.

Usaremos esta página provisória para atualizar a comunidade sobre o funcionamento do TRF4 e da JFRS, JFSC e JFPR. Contamos com a compreensão de todos neste momento delicado para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Trecho de comunicado publicado no site oficial

Guaíba em alerta de 'inundação extrema'

Defesa Civil emitiu alerta para "inundação extrema" no Guaíba por 24 horas. Segundo o órgão, a população deve evitar regiões próximas ao rio e locais de risco.

Portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3). Ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria. "Houve rompimento do portão 14 do Cais Mauá e pode acarretar inundações na avenida Sertório, zona norte da capital", informou o prefeito, Sebastião Melo (MDB).

Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água. Nas redes sociais, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientou que os deslocamentos para a cidade devem ser evitados e a população deve buscar locais seguros.

Capital tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos de Porto Alegre. "Estão montando um quarto abrigo e vendo a viabilidade de outros", disse o prefeito.

A CEEE Equatorial, empresa de distribuição de energia elétrica, anunciou o desligamento da rede no centro histórico de Porto Alegre por motivo de segurança. Já a companhia de abastecimento de água local informou a suspensão do serviço em 21 bairros.

CT do Internacional fica alagado após enchente em Porto Alegre (RS) Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Chuvas deixam mortos no RS e SC

39 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul e uma, em Santa Catarina. Há dezenas de pessoas desaparecidas, centenas estão ilhadas e milhares, desabrigadas, segundo a Defesa Civil dos estados.

O governador do RS, Eduardo Leite, afirmou que o total de mortes ainda deve subir. "Infelizmente, sabemos que esses números vão aumentar", afirmou.

Ao todo, 235 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas desde o início da semana. Há 17 mil pessoas desalojadas, 7.165 em abrigos e 56 feridos, segundo o último balanço da Defesa Civil, divulgado no começo da tarde desta sexta-feira (3). No ano passado, mais de 80 pessoas morreram no estado, vítimas de três enchentes e eventos menores.

Alerta da Defesa Civil do RS mostra risco de inundação ou inundação severa no estado todo Imagem: Defesa Civil do RS

Imagens registradas por moradores e autoridades mostram casas sendo levadas pelas enchentes e pontes destruídas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública na quarta (1º), com prazo de 180 dias — há cidades catarinenses que também já decretaram.

Em Santa Catarina, há risco de deslizamentos em Chapecó, Concórdia e Campos Novos. A Defesa Civil estadual também afirma que pode haver elevação dos níveis dos rios.