Paramount vai deixar negociação exclusiva com Skydance expirar, diz NYT

(Reuters) - A Paramount Global vai encerrar suas negociações exclusivas com a Skydance Media sem chegar a um acordo, noticiou o New York Times nesta sexta-feira, citando fontes.

As ações da gigante de mídia subiam 3% nas negociações pós-mercado.

Um comitê especial do conselho da Paramount, criado para avaliar as opções da empresa de mídia, passou meses negociando com a Skydance e seus parceiros, Redbird Capital e KKR.

No entanto, alguns acionistas criticaram o acordo e pediram ao conselho que realizasse uma análise mais aprofundada das alternativas.

A Sony Pictures Entertainment e firma de private equity Apollo Global Management enviaram uma carta ao conselho da Paramount, expressando interesse em adquirir a empresa por 26 bilhões de dólares.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru e Dawn Chmielewski em Los Angeles)