'Io Capitano' leva principais prêmios do David di Donatello

ROMA, 4 MAI (ANSA) - O longa "Io Capitano" foi o grande destaque do David di Donatello, premiação considerada o "Oscar" do cinema italiano.

Dedicado a retratar a crise migratória no Mediterrâneo Central, o filme, que também chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, levou nesta sexta-feira (3) os prêmios de melhor filme e melhor diretor, para Matteo Garrone.

"Io Capitano" narra a história dos irmãos Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que empreendem uma aventura épica para deixar Dakar, no Senegal, em direção à Europa.

No palco do prêmio, Mamadou Kouassi, ativista da Costa do Marfim em cuja história de vida Garrone se baseou, fez um apelo pela situação no Oriente Médio: "Chega de mortos na Palestina".

Outro destaque da noite foi "C'è ancora domani": Paola Cortellesi levou para casa as estatuetas de melhor estreia na direção e melhor atriz principal. Emanuela Fanelli faturou o reconhecimento de melhor atriz coadjuvante.

O filme em preto e branco narra o drama doméstico de uma dona de casa na Roma pós-guerra e aborda questões de patriarcado e empoderamento feminino no ano em que as mulheres italianas votaram pela primeira vez.

Outro sucesso foi "Palazzina Laf", que rendeu os prêmios de melhor ator principal para Michele Riondino, e de melhor ator coadjuvante para Elio Germano. (ANSA).

