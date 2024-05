Corpos são encontrados no México onde turistas de EUA e Austrália desapareceram, dizem fontes

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades mexicanas localizaram três cadáveres no Estado da Baja Califórnia, onde um turista norte-americano e dois australianos foram dados como desaparecidos, conforme três fontes com conhecimento da investigação.

Os irmãos australianos Callum, 33 anos, e Jake Robinson, 30, e o norte-americano Carter Rhoad, 30, foram vistos pela última vez em 27 de abril, de acordo com o gabinete da procuradoria da Baja Califórnia. Anteriormente, promotores haviam se referido ao norte-americano como Jack Carter Rhoad.

Os três homens estavam de férias para surfar no município de Ensenada, a cerca de 90 minutos ao sul da fronteira entre Estados Unidos e México.

O gabinete da procuradoria estadual da Baja Califórnia não respondeu aos pedidos por informações atualizadas sobre o caso em um primeiro momento nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, a procuradora estadual Socorro Ibarra disse que três pessoas estavam sendo investigadas em conexão com o caso, embora não estivesse claro se estavam envolvidas no desaparecimento dos homens.

Tendas foram encontradas na área onde os homens desaparecidos foram vistos pela última vez, segundo Ibarra, acrescentando que eles foram formalmente dados como desaparecidos dias depois de terem de fato sumido.

Uma picape branca queimada também foi encontrada na área, de acordo com as autoridades.

A Baja California é um dos estados mais violentos do México, embora áreas turísticas, como Ensenada, sejam consideradas mais seguras. O Departamento de Estado dos EUA aconselha os norte-americanos a reconsiderarem viagens ao estado devido à criminalidade e a sequestros.

(Reportagem de Lizbeth Diaz; texto de Brendan O'Boyle)