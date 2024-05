Salles ironiza foto de Tabata com Serra e cita 'Tio Paulo'; deputada rebate

O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) fez uma publicação para ironizar o encontro da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, com o ex-governador e ex-prefeito da cidade José Serra (PSDB).

O que aconteceu

Salles postou uma foto de Tabata com Serra, ambos sentados em um sofá. A foto foi publicada pela pré-candidata em 8 de fevereiro, quando ela divulgou em seu Instagram a conversa que teve com o ex-prefeito. Ela também agradeceu ao político por receber o livro "Desatando Nós", de autoria dele, como presente.

"Estratégia Tio Paulo...", escreveu Salles na legenda da publicação. O comentário do ex-ministro faz referência ao caso da sobrinha que foi presa em abril após ser flagrada com o tio idoso morto em uma cadeira de rodas enquanto tentava sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária do Rio de Janeiro.

Postagem de Salles já acumula mais de 34,1 mil curtidas no Instagram. A publicação também teve mais de seis mil comentários. Em janeiro, ele desistiu de concorrer à Prefeitura pela segunda vez. A primeira foi em junho do ano passado, quando ele desagradou o PL por anunciar a candidatura sem autorização do partido, que já negociava o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), informou o Estadão Conteúdo.

Em vídeo, Tabata disse que publicação foi "extremamente desrespeitosa". Ela declarou que "não vale tudo por like" e explicou que, como pré-candidata, optou por conversar com os últimos ex-prefeitos de São Paulo — João Doria, Gilberto Kassab, Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luiza Erundina e José Serra.

Pré-candidata diz que conversa com Serra foi "das mais lúcidas e inspiradoras" que ela teve nos últimos meses. "É muito importante que a gente não se esqueça que as pessoas têm uma história que não pode ser ultrajada dessa forma", acrescentou, citando ainda algumas iniciativas que o tucano teve durante a sua vida política.

Ao UOL, a deputada também comentou que a postagem desrespeita um homem morto e o luto de sua família. "Eu sinto muito que haja políticos que nada fazem por São Paulo, mas fazem de tudo para conseguir likes nas redes sociais", finalizou. A reportagem tenta contato com a assessoria de José Serra. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Diante desse legado todo, eu pergunto: E o Ricardo Salles? O que fez pelo nosso país?

Tabata Amaral, em vídeo

Caso Tio Paulo

Mulher foi presa no dia 16 de abril. Erika de Souza Vieira Nunes, 42, estava em uma agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio, e tentava sacar R$ 17 mil pré-aprovados por um banco para Paulo Roberto Braga, de 68 anos, de quem alegava ser sobrinha.

Movimentação suspeita foi gravada por funcionários da agência. No vídeo, é possível ver a mulher segurando o braço e a cabeça do idoso e pedindo que ele assine o documento. Ela também pergunta se funcionários viram o momento que o idoso abriu uma porta, o que comprovaria que ele estava vivo.

Erika foi solta da prisão nesta quinta-feira (2). Ela estava no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, que fica ao lado do Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio.

Erika agora é ré. A sobrinha do idoso responderá por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público pelos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. A

Defesa de Erika se posicionou sobre decisão da Justiça. "Foi expedido alvará de soltura com revogação da preventiva. Queremos agradecer a todos os que apoiaram, que acreditaram, que lutaram e que estão com a gente", disse ao UOL a advogada Ana Carla de Souza.