Professora cai do teto após piso ceder em escola particular em Vitória

O piso de uma sala de aula cedeu na noite de ontem em Vitória. Uma professora caiu para o andar inferior e foi hospitalizada.

O que aconteceu

Parte do teto do primeiro andar da escola caiu. A instituição disse que todos os alvarás e manutenções do local estão em dia, e que as aulas de hoje foram suspensas para inspeção.

Aulas já tinham acabado, e só a professora estava na sala. Caso aconteceu no Centro Educacional Primeiro Mundo, no bairro Santa Lúcia.

Mulher, que não foi identificada, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar e levada a um hospital da região. Ela saiu em uma maca, mas está consciente e passa bem.

Escola disse que "está oferecendo todo o apoio necessário à professora, familiares e toda a comunidade". "A segurança dos estudantes, professores e funcionários é a maior prioridade", concluiu.