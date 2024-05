EUA vendem 414 mil t de soja da safra 2023/24 na semana até 25/4, diz USDA

São Paulo, 2 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 414 mil toneladas de soja da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 25 de abril, informou nesta quinta-feira, 2, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa alta de 96% ante a semana anterior e de 45% em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores na semana foram Egito (146 mil t), Indonésia (112 mil t), Japão (92,8 mil t), Taiwan (26,3 mil t) e Colômbia (25,6 mil t), que compensaram cancelamentos feitos por destinos não revelados (9,6 mil t), Irã (5,5 mil t), Jordânia (1,5 mil t), China (1 mil t) e México (600 t).Para o ano comercial 2024/25 foram relatadas vendas de 7 mil toneladas, já descontados os cancelamentos. Os principais compradores foram Taiwan (5 mil t) e Indonésia (2 mil t). O total vendido das duas safras, de 421 mil toneladas, ficou dentro das estimativas dos analistas, que esperavam vendas de 100 mil toneladas a 800 mil toneladas. Os embarques do período foram de 269,1 mil toneladas, menor volume registrado no ano comercial, com recuo de 36% ante a semana anterior e de 43% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos na semana foram Japão (86,1 mil t), Indonésia (86 mil t), México (33,3 mil t), Colômbia (16,1 mil t) e Vietnã (13 mil t).