ArcelorMittal tem lucro acima do esperado no 1º tri

Por Shivani Tanna

(Reuters) - A ArcelorMittal, a segunda maior siderúrgica do mundo, divulgou nesta quinta-feira lucro de primeiro trimestre acima das expectativas dos analistas e reiterou que espera que a demanda global de aço fora da China aumente de 3% a 4% este ano.

A empresa teve lucro operacional medido pelo Ebitda de 1,96 bilhão de dõlares, acima da previsão média de 1,81 bilhão segundo pesquisa da empresa, mas abaixo dos 2,14 bilhões registrados no ano anterior.

O lucro foi impulsionado principalmente por melhores resultados na América do Norte, Brasil, Europa, Índia e de suas joint ventures, compensados por resultados mais baixos no segmento de mineração, disse a empresa.

Apesar dos clientes terem adotado uma abordagem de "esperar para ver" em uma perspectiva econômica incerta, a empresa disse que os baixos estoques, especialmente na Europa, estabeleceram a base para uma recuperação da demanda.

O setor siderúrgico vem sofrendo com a fraca atividade de construção na Europa e com problemas no setor imobiliário na China, o maior consumidor e produtor mundial da liga. Nos Estados Unidos, o aumento das taxas de juros prejudicou a demanda.

A World Steel Association previu no mês passado um aumento de 1,7% na demanda global de aço em 2024, já que a demanda chinesa continua a diminuir.