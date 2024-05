Premier League tem rodada crucial na luta pelo título, vagas na Europa e permanência

Com todos as atenções voltadas para o duelo acirrado pelo título entre o líder Arsenal e seu perseguidor mais próximo Manchester City, a 36ª rodada da Premier League também apresenta partidas decisivas valendo vagas nos torneios europeus e a permanência na elite do futebol inglês.

Os 'Gunners', que lideram a tabela com 80 pontos, recebem o Bournemouth no sábado às 8h30 (horário de Brasília), com a obrigação de vencer para continuar mantendo o City à distância (2º, 79 pontos), que jogará em seu campo contra o Wolverhampton horas depois às 13h30 (horário de Brasília) com uma carta na manga: tem um jogo a menos que o adversário.

O Liverpool, depois de um terrível mês de abril, se afastou da briga pelo título (3º, 75 pontos). Os 'Reds', que disputarão o penúltimo jogo em Anfield com Jurgen Klopp no comando, procurarão, no entanto, prestar homenagem ao alemão no domingo às 12h30 contra o Tottenham.

Os 'Spurs' (em 5º lugar, com 60 pontos) ainda não jogaram a toalha na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas têm cada vez menos margem de manobra contra o Aston Villa (4º, 67 pontos), que com mais duas partidas para disputar, continua lutando para entrar na zona de acesso ao 'Top 4' do campeonato inglês, antes de visitar o Brighton no domingo (8h00).

Atrás deles, o Manchester United (6º) visita o Crystal Palace (14º) na segunda-feira no final da rodada, para defender a sua vaga nas competições europeias.

Para além dos grandes objetivos, a luta pela permanência na primeira divisão vive seus momentos dramáticos e esta rodada é crucial: na sexta-feira, o Luton Town (18º, 25 pontos), com água até o pescoço, recebe o Everton (15º) que já conseguiu se salvar.

Em outro jogo o Nottingham Forest (17º, 26 pontos) visita o já rebaixado Sheffield United (20º), enquanto o Burnley (19º, 24 pontos) terá que dar tudo de si no domingo num jogo difícil em casa contra o Newcastle (7º, 53 pontos).

--- Programação da 36ª rodada da Premier League e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Luton Town - Everton

- Sábado:

(08h30) Arsenal - AFC Bournemouth

(11h00) Brentford - Fulham

Sheffield United - Nottingham

Burnley - Newcastle

(13h30) Manchester City - Wolverhampton

- Domingo:

(10h00) Brighton - Aston Villa

Chelsea - West Ham

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 80 35 25 5 5 85 28 57

2. Manchester City 79 34 24 7 3 82 32 50

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 35 20 7 8 73 52 21

5. Tottenham 60 33 18 6 9 67 52 15

6. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

7. Newcastle 53 34 16 5 13 74 55 19

8. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

9. Chelsea 48 33 13 9 11 63 59 4

10. AFC Bournemouth 48 35 13 9 13 52 60 -8

11. Wolverhampton 46 35 13 7 15 48 55 -7

12. Brighton 44 34 11 11 12 52 57 -5

13. Fulham 43 35 12 7 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 36 35 12 8 15 37 48 -11

16. Brentford 35 35 9 8 18 52 60 -8

17. Nottingham 26 35 7 9 19 42 62 -20

18. Luton Town 25 35 6 7 22 48 77 -29

19. Burnley 24 35 5 9 21 38 70 -32

20. Sheffield United 16 35 3 7 25 34 97 -63

