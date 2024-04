Macaco foge de parque e acaba sendo 'preso' em penitenciária no RJ

Um macaco que fugiu de um parque foi flagrado ontem (18) nas áreas externas de um presídio no Rio de Janeiro e acabou sendo pego por policiais penais.

O que aconteceu

O animal fugiu do Bioparque do Rio, que fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Ele pode ter escapado da atração Ilha dos Primatas, que fica zoológico do parque e abriga espécies amazônicas.

Algum tempo depois, ele foi flagrado por câmera de segurança do presídio Evaristo de Moraes, que fica nas proximidades. Nas imagens, é possível vê-lo correndo por diferentes locais, nas dependências externas do presídio.

Inspetores de Polícia Penal o encontraram e conseguiram capturá-lo. A Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) comunicou o Bioparque sobre a "prisão" do "simpático evadido".

Funcionários do parque foram até a penitenciária para resgatar o macaco fujão, que passa bem. O UOL entrou em contato com o Bioparque para buscar mais informações, mas até o momento o parque não havia respondido aos questionamentos.