Filhos de Maradona querem transferir corpo do pai para Mausoléu

BUENOS AIRES, 2 MAI (ANSA) - Os familiares do ex-jogador Diego Maradona, falecido em 2020, solicitaram à Justiça a transferência dos restos mortais do ex-craque argentino de um cemitério particular para um mausoléu localizado no bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires.

O corpo do eterno camisa 10 do Napoli foi sepultado em um cemitério chamado Bella Vista, na capital do país. No entanto, o pedido tem o objetivo de fazer que "todo o povo e cidadãos do mundo possam homenagear àquele que foi o maior ídolo da Argentina".

A solicitação, que foi assinada pelas filhas de Maradona, Dalma, Giannina e Jana, bem como pela ex-companheira Veronica Ojeda, representando seu filho mais novo, Diego Junior, está sendo analisado por um tribunal local.

Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos, quando se recuperava de uma cirurgia para corrigir um hematoma na cabeça.

O astro faleceu em uma casa em Tigre, que fica a cerca de 40 quilômetros ao norte da capital argentina.

Mesmo depois de quase quatro anos, a morte do ex-craque ainda é apurada pelas autoridades. O julgamento começará em 4 de junho e contará com o neurocirurgião Leopoldo Luque e toda a equipe médica que cuidava do ídolo. (ANSA).

