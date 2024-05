Manifestantes pró e contra privatização da Sabesp tomam auditório da Câmara

Os vereadores de São Paulo votam nesta quinta (2) o projeto de privatização da Sabesp. Antes, aconteceu a última audiência pública sobre o tema — que reuniu pessoas pró e contra a proposta.

O que aconteceu

Audiência teve 16 falas contrárias à privatização e 15 a favor do negócio. Um acordo entre base aliada e oposição definiu que o número de oradores contra a proposta fosse maior do que o de pessoas que falaram a favor. Pesquisa da Quaest apontou que 61% dos moradores do estado de São Paulo são contra a privatização da Sabesp.

Vereadores ameaçaram oradores de processo. Após uma mulher identificada como Beatriz, do MTST, ter se referido aos vereadores como "vendidos", Rubinho Nunes (União Brasil) informou que iria processá-la por isso. Em resposta, SIlvia da Bancada Feminista (PSOL) disse que processaria Lucas Pavanato, pré-candidato a vereador pelo PL, por ter chamado os funcionários da Sabesp de "vagabundos" em sua fala.

Mais de 200 pessoas participaram da audiência, realizada em auditório no oitavo andar da Câmara Municipal. Também esteve no local a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, além de outras autoridades. A Guarda Civil Metropolitana acompanhou o debate de dentro do auditório — eles impediram que os corredores ficassem ocupados.

O que diz o texto

Texto que será votado hoje traz alterações no acordo entre prefeitura e Sabesp. A aprovação é necessária porque a lei 14.934, de 2009, prevê que contratos "serão automaticamente extintos se o Estado vier a transferir o controle acionário da Sabesp à iniciativa privada".

Além disso, os vereadores precisam alterar a lei em vigor para que a privatização seja um negócio viável do ponto de vista econômico. Como a cidade de São Paulo representa 46% do faturamento da Sabesp, a venda de ações planejada pelo governo do Estado deixa de ser uma oferta interessante para alguma empresa privada se não incluir a operação da capital.

O projeto aumenta de 13% para 25% o percentual da receita obtida pela empresa na cidade que deve ser investida no município. Também amplia, de 3% para 5,5%, o percentual da receita destinado ao FMSAI (Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura). E reduz de R$ 3 bilhões para R$ 1,8 bilhão a dívida da prefeitura com a Sabesp.

A desestatização da Sabesp é promessa de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a equipe do governador, uma das metas do negócio é a redução da tarifa cobrada hoje. Para isso, o governo do Estado planeja usar 30% do dinheiro obtido com a privatização para criar um fundo com essa finalidade.

Expectativa é de aprovação

A expectativa é que o texto ultrapasse os 28 votos necessários para aprovação. No dia 17, quando houve a primeira votação, a proposta teve 36 votos a favor e 18 contra. Membros da base e da oposição dizem que o placar não deve mudar muito — embora, entre os aliados, ainda haja quem negocie pontos junto ao governo do Estado.

Aliado de Nunes confirma que votará contra a privatização. Na tribuna da Câmara, Adilson Amadeu (União Brasil) afirmou que o governador não cumpriu compromissos com a categoria dos despachantes, que o vereador representa.