Produção de petróleo do Brasil cai 2,7% em março ante fevereiro, diz ANP

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em março somou 3,356 milhões de barris por dia, redução de 2,7% na comparação com o mês anterior, mas com uma alta de 7,7% ante o mesmo período do ano passado, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a produção de gás natural foi de 143,98 milhões de metros cúbicos por dia em março, queda de 3,1% frente a fevereiro de 2024 e elevação de 3,9% na comparação anual.

(Por Roberto Samora e Marta Nogueira)