RS tem pelo menos 327 mil imóveis sem luz e 543 mil sem água após temporal

Várias áreas do Rio Grande do Sul estão sem fornecimento de energia, água ou telefonia após as fortes chuvas que atingem o estado. As concessionárias informaram que atuam para prestar suporte e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

O que aconteceu

Cerca de 268 mil clientes da RGE estão sem abastecimento de energia. A concessionária informou que 60% desses clientes estão em locais sem acesso ou em áreas alagadas, em que a energia foi desligada por segurança. A empresa explicou que o vento e as descargas atmosféricas estão causando danos à rede elétrica. A região mais afetada pela falta de luz é a do Vale do Taquari, onde 109.600 pontos estão sem energia. Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo e Serra têm de 32.000 a 40.000 residências sem abastecimento elétrico.

Entre os clientes da CEEE Equatorial, 59 mil estão sem energia. As regiões mais atingidas são Sul, Litoral Norte e Metropolitana, incluindo os municípios de São Lourenço do Sul, Balneário Pinhal, Alvorada e a capital, Porto Alegre. Do total de clientes da CEEE sem energia, aproximadamente 4,5 mil clientes estão desligados por segurança, devido aos alagamentos, segundo a empresa.

Pelo menos 48 cidades sofrem com a falta de água. Em 26 municípios, as ocorrências estão relacionadas a alagamentos de estruturas operacionais da Corsan. Em outras 22 cidades o abastecimento está comprometido devido à falta de energia elétrica. As informações foram divulgadas no boletim da empresa na manhã desta quinta-feira (2). A região nordeste de RS é a mais afetada, com 200 mil imóveis sem água. Na região do Vale dos Sinos, "o abastecimento está comprometido por vegetação e resíduos que obstruem as tubulações na captação, e o tratamento pode ser dificultado pela alta turbidez das águas", explicou a Corsan.

Ao menos 48 municípios estão sem sinal de telefonia. As operadoras Vivo e Claro estão sem serviço em 48 cidades. Já a Tim está sem sinal em 86 municípios. Os dados foram publicados pela Defesa Civil do RS às 18h.

Aulas foram suspensas em toda rede estadual de educação. Cerca de 175.000 estudantes foram afetados pelo cancelamento das aulas. Dentre as 494 escolas, 210 foram danificadas pelas chuvas e 12 estão servindo de abrigo.

A Subestação Nova Santa Rita, localizada na região Metropolitana de Porto Alegre, foi desligada por conta de um alagamento. O fornecimento de energia na região já foi normalizado.

Ação do Governo Federal

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou criação da sala de situação para monitoramento do estado. O ministério deve manter contato direto com as distribuidoras de energia e cobrar ações diretas e efetivas para a retomada do fornecimento de energia elétrica.

A pasta acompanha a observação de barragens elétricas. Por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o ministério diz que observa a execução dos Planos de Ações de Emergência das barragens das usinas envolvidas.

O Operador Nacional do Sistema (ONS), vinculado ao Ministério, realiza o trabalho de controle de cheias. A operação das usinas Dona Francisca, Passo Real, dos Bugres e 14 de julho, que teve rompimento de parte da estrutura, estão sob observação.

Com Estadão Conteúdo