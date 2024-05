Faturamento do setor mineral cresce 25% e atinge R$ 68 bi no 1º trimestre, diz Ibram

O faturamento do setor mineral foi de R$ 68 bilhões no primeiro trimestre deste ano, avanço de 25% sobre igual período de 2023, informou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Do total faturado pelo setor, o minério de ferro respondeu por 64%.

No trimestre, a arrecadação total de impostos subiu 23,6% no trimestre, a R$ 23,3 bilhões. A arrecadação de CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), considerado o royalty do setor, totalizou R$ 1,9 bilhão. A arrecadação total de impostos subiu 23,6%, a R$ 23,3 bilhões.

As exportações somaram US$ 10,9 bilhões, aumento de 18% ante o primeiro trimestre do ano passado.

O minério de ferro foi responsável por 74,4% das exportações. As importações minerais caíram 31% no primeiro trimestre, a US$ 2 bilhões.

A previsão de investimentos para o ciclo 2024 a 2028 é de US$ 64,5 bilhões.