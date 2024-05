Wall Street avança com Fed sinalizando tendência mais branda antes de dados de emprego

Por Stephen Culp

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos avançaram nesta quinta-feira, com investidores avaliando a orientação mais "dovish" (flexível em relação à inflação) do que o esperado do Federal Reserve para a taxa de juros na quarta-feira e uma série de dados econômicos e de balanços mistos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 subiu 0,94%, para 5.065,36 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,53%, para 15.844,02 pontos. O Dow Jones subiu 0,86%, para 38.230,57 pontos.